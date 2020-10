Hirit na maipawalang bisa ang proklamasyon ng Duterte Youth inihain sa Korte Suprema

Dumulog sa Korte Suprema ang grupo ng mga kabataan para ihirit na ipawalang bisa ang proklamasiyon ng Duterte Youth party-list. Johnson Manabat, ABS-CBN News

MAYNILA — Pormal nang dumulog sa Korte Suprema ang grupo ng mga kabataan para ihirit na maideklarang ilegal at labag sa Konstitusyon ang pagproklama ng Commission on Elections (Comelec) sa kontrobersiyal na Duterte Youth party-list sa Kongreso.

Youth Act Now Against Tyranny, dumulog na sa Korte Suprema para ihirit na ipawalang bisa ang proklamasyon ng Duterte Youth Partylist. pic.twitter.com/Ccjw6nLVUh — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) October 27, 2020

Nagtungo sa Supreme Court nitong Martes ang grupong 'Youth Act Now Against Tyranny' para maghain ng petition for certiorari, na hinihiling na ibasura ang Comelec resolution na nagproklama sa first nominee ng Duterte Youth na si Ducielle Cardema, asawa nang orihinal nitong nominee na si Ronald Cardema.

Na-disqualify si Ronald dahil "overage" na siya para maging kinatawan ng youth sector, na dapat ay nasa edad 25 hanggang 30 lang.

Ayon sa mga petitioner, hindi naman talaga rehistradong party-list organization ang Duterte Youth.

Hindi anila nakumpleto ng grupo ang requirements para marehistro hanggang sa isinama ng Comelec ang Duterte Youth sa listahan ng mga party-list group sa balota noong May 13, 2019 elections.

Naniniwala ang mga petitioner na iligal ang proklamasyon ng Comelec sa Duterte Youth, at nilabag ng Comelec ang sarili nitong regulasyon nang pahintulutan ang Duterte Youth na magpalit ng kanilang nominees kahit pa halos 12 oras na lang bago ang mismong halalan para maging first nominee noon si Ronald Cardema.

Kinuwestyon din ng grupo ang pag-apruba ng Comelec sa substitution ng noong 34-anyos na si Cardema, kahit pa dapat sana ay hindi lalagpas nang hanggang 30-anyos lamang ang edad ng mga kinatawan ng mga kabataan sa araw ng eleksyon.

Ayon pa sa mga petitioner, mali din ang naging pagpayag ng Comelec na palitan nang misis ni Ronald Cardema na si Ducielle ang nominee ng Duterte Youth 3 buwan makalipas ang deadline para dito.

Inakusahan ng mga petitioner ang Comelec na masyadong pinaboran ang Duterte Youth at tinawag ito bilang “Most Uncostitutional Act” sa 80-taong kasaysayan ng komisyon.

Tumatayong respondents sa petisyon ang Comelec at ang mag-asawang Ronald at Ducielle Cardema.

Naniniwala ang mga petitioner na nagkaroon ng pag-abuso sa kapangyarihan ang Comelec nang iproklama nito ang Duterte youth party-list at si Ducielle Cardema.

Nilinaw ng mga petitioner na hindi nila kinukuwestiyon ang eleksiyon at ang nakuhang boto ng Duterte Youth o ang integridad ng election returns, gayundin ang kuwalipikasoyn ni Ducielle Cardema.

Paliwanag ng mga petitioner, ang ligalidad at constitutionality ng naging aksyon ng Comelec ang isyu dahil sa naging proklamasiyon ng Duterte Youth.

Nais ng mga petitioner na ideklarang void ab initio ng Supreme Court ang registration ng Duterte Youth dahil hindi naman nailathala ang petition for registration ng grupo at hindi rin dumaan sa public hearing.

Ipinade-deklara rin ng mga petitioner sa hukom na ilegal at uncostitutional ang minute resolutions number 19-0850 at 19-0849 ng Comelec, na nagbasura sa petisyon na kumukuwestiyon noon sa substitution ng mga nominado ng Duterte Youth.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News