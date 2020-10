Colmenares at Elago, pinag-aaralang kasuhan ang mga nasa likod ng 'gawa-gawang kaso'

MAYNILA — Matapos ibasura ng Department of Justice nitong Lunes ang mga kasong kidnapping at iba pang reklamo laban kina Kabataan Rep. Sarah Elago at dating Bayan Muna Rep. Neri Colmenares, pinag-aaralan na nila ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga gawa-gawa umanong kaso at patuloy na red-tagging laban sa kanila.

Sa pulong-balitaan nitong Martes sa University of the Philippines - Diliman, sinabi ng mga abugadong sina Tony Laviña at Kristina Conti, na mula sa Public Interest Law Center, na prayoridad nilang tapusin muna ang iba pang kinakaharap na kaso nina Colmenares at Elago.

Pag natapos na ang mga kaso, tsaka anila sila kikilos upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga gawa-gawa umanong mga kaso.

Ayon kay Conti, nasa 6 pang kaso ang kinakaharap ng dalawa.

Pangunahin sa mga gusto nilang mapanagot ay si Armed Forces of the Philippines Southern Luzon Command chief Lt. Gen. Antonio Parlade dahil na rin sa mga pinagpo-post nito online.

Matatandaang si Parlade ay opisyal din ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), na kamakailan ay nag-viral matapos ang kanyang babala sa ilang babaeng personalidad laban sa pagsali sa mga umano'y underground groups.

“We are looking at General Parlade with all his statements for Anakbayan, he’s made like 3 or 4 statements kumbaga sinusungayan niya yung charges eh,” ani Conti.

Watch more in iWantTFC

Kinokonsidera rin aniya nila na panagutin ang iba pang sangkot sa mga gawa-gawa umanong mga kaso.

“The lawyers as well, who assisted the mothers and the army in crafting these cases, both Ferdinand Topacio, Criminal Investigation and Detection Group and the MCIU lawyer. Kasi ang hirap na yung abogado mo nagpa-file ng charges na baseless naman pala. That is not good practice,” dagdag niya.

May paalala rin si Colmenares sa mga nagsinungaling sa korte o iyong mga “false witness.”

“Sa mga pwedeng kasuhan talaga yung mga false witness na ito kasama ‘yan sa pwedeng kasuhan sa mga counter-charges balang araw,” sabi ni Colmenares.

Naniniwala si Colmenares na mananaig ang hustisya. Binalaan din niya ang mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ito panghabang-buhay tatagal sa Malacañang.

“President Duterte will not be there for a long time. Walang forever diyan sa Malacañang, ang mga sinasabi namin lagi sa mga nagta-trample ng rights ng mga Pilipino, mayroong hustisya ‘yan sa ending,” aniya.

“Huwag kayong masyadong arrogant while you are in power kasi justice will always be extracted from you someday.”

Sinabi naman ni Elago na naghain na rin sila sa Kamara ng panukalang Human Rights Defenders na layuning magbigay proteksyon sa mga nagsusulong ng karapatang pantao na kalimitang nabibiktima umano ng mga gawa-gawa daw na kaso at madalas ay nare-red tag.

Nilinaw naman ni Laviña na ayaw nilang makialam sa isyu ng lamat sa relasyon ng umano’y nawalang student activist na si Alicia Jasper Lucena at ng kanyang nanay.

“We would want to get out of that we would like to respect the mother-daughter relationship kaya importante din sa amin yung fa-file-an ng charges ay yung accountable,” sabi niya.

Watch more in iWantTFC