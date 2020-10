Bahay ni Colmenares dinalaw ng CHR sa gitna ng red-tagging, walang nakitang subersibong dokumento

Watch more in iWantTFC

Nais ni dating Bayan Muna Representative Neri Colmenares na patunayang hindi sya dapat i-red tag dahil sa pagiging kritiko ng pamahalaan.

Kaya inimbitahan niya ang Commission on Human Rights (CHR) para mag-inspeksyon sa kaniyang bahay sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City.

Sabi ni Colmenares, noong Pebrero pa siya nag-imbita para sa inspeksyon pero dahil sumailalim sa community quarantine ang buong bansa, hindi ito nangyari. Makalipas ang walong buwan, naisakatuparan ang inspeksyon kaninang alas-dos ng hapon.

Kasama ang media, pinangunahan ni CHR inspector Rommel Tinga ang isinagawang inspeksyon at paggalugad sa bawat sulok ng bahay ni Colmenares. Nagsimula sa attic hanggang sa garahe at palibot ng bahay ang inspeksyon kung saan ipinakita ni Colmenares ang mga kwarto, cabinet, mga kahon at malalaking bag. Isa-isang sinuri ng CHR ang bawat binubuksang kahon, cabinet at mga bag.

Sabi ni Tinga, wala silang nakitang mga armas o kahit na anong mag-uugnay kay Colmenares sa komunistang grupo. “Wala naman kaming nakitang subversive documents, wala kaming nakita. Usually ang nakita ay mga pleadings ni Atty. Neri Colmenares.”

Natuwa pa nga si Colmenares sa paggalugad sa kanilang bahay dahil nakita niya ang ilang gamit na matagal na raw niyang hinahanap.

Aniya kahit dalasan pa at sorpresa ang inspeksyon ay welcome ang CHR o sino mang awtoridad para mapatunayan daw na wala silang itinatago kaya ito raw ang pangontra nila sa red-tagging.

Sabi ni Colmenares: “Ang gusto lang nila i-red tag ang mga kritiko. Kung may kini-criticize na mga punto ang mga aktibista, sagutin nila 'yun on the merits.”

Hindi rin daw sila dapat ituring na kalaban.

“Kung mayroon dapat kalabanin ay ang Tsina. Halimbawa matagal nang nananakot sa atin, 'yun dapat ang pagtuunan ng pansin at hindi ang mga kritiko na nagre-raise lang naman ng mga valid isyu sa nangyayari ngayon.”

Ikinatuwa rin ni Colmenares ang pagkaka-dismiss sa ikinaso sa kaniya ng PNP na kidnapping.

“Natuwa kami na dinismiss ng Department of Justice na patunay na wala naman silang pruweba. Gusto lang nila i-red tag ang mga kritiko,” aniya.

Pakiusap ni Colmenares, sana ay mahinto na ang red-tagging at mag-usap na lang ukol sa mga mas mahahalagang bagay na para sa kapakanan ng mga mamamayan lalo na ngayong may pandemya.