Ayuda ng gobyerno 'di dapat ma-delay- Duterte

MAYNILA — Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Rodrigo Duterte ang matagal na paghihintay ng mga Pilipino para sa ayuda na galing sa gobyerno.

Sa kaniyang public address ngayong Martes, inihayag ng Pangulo na hindi dapat pinatatagal ang pag-apruba sa mga proposal ng pondong kinakailangan para sa tulong na ibibigay sa mga Pilipino.

“Ito bang pagbigay ng pera, ‘yan ang ayaw ko sa lahat ‘yung delay. Kagaya ng assistance, ang p** — iyang assistance kailangan pagkain nandiyan kaagad. May iba kasi sa probinsya pagawain pa ng proposal,” sabi ni Duterte.

Natatagalan aniya ang pamamamahagi sa mga ayuda dahil sa pag-review sa mga proposal na tumatagal nang ilang araw.

“They will review the proposal and it would take days. I don’t know if it is a local government who is doing it or the money passed on to the local government to do the distribution or implementation,” dagdag niya.

May babala naman ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan kung ang mga ito man ang dahilan sa delay.

Ididiretso na rin umano sa Ombudsman ang mga reklamo kaugnay sa pamamahagi ng ayuda sa oras na may magsampa nito.

“Do away with delay... So ganoon na lang. Pagka kayong may mga complaint, oras na dumating sa akin ‘yan, diretso na ‘yan sa Ombudsman. Bahala na kayo doon sa buhay ninyo. Because the Ombudsman can order you dismissed, order you — you face charges, criminal or wala,” sabi niya.

Nanindigan din ang Pangulo na dapat hanggang 2 araw lang ang pag-review ng proposal para sa mga ayudang kailangan ilabas.

