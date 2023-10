Pulis na pumatay umano sa kapatid ng live-in partner, timbog

(UPDATE) Arestado ngayong Huwebes ang isang pulis na pumatay umano sa kapatid ng kaniyang kinakasama, ayon sa mga awtoridad.

Sabi ni Col. Froilan Uy ng Pasay police, sumuko ang suspek na may ranggong staff sergeant sa Biñan, Laguna.

"Alam naman natin na once the person is armed, he is presumed dangerous. Kaya talagang ang mga kinontak ko ay mga close officers na naging boss niya, kaya luckily na-convince siya [sumuko]," sabi ni Uy.

Nasawi ang biktima matapos umanong barilin ng suspek sa insidenteng nangyari bandang ala-1 ng madaling araw sa bahay sa Barangay 190, Pasay City.

Nag-ugat ang krimen sa pagtatalo sa pagitan ng suspek at ng kaniyang live-in partner.

"Mayrong mga pagtatalong nangyari sa kanila dahil daw sa isang pagkakataon na na-reset 'yong CCTV," kuwento ni Uy.

Dumulog umano sa barangay ang kapatid ng live-in partner, bagay na ikinagalit ng suspek kaya binaril niya ito.

Sasampahan ng reklamong murder ang suspek, ayon sa pulisya. Haharap din umano siya sa reklamong attempted murder dahil sa alegasyon ng kinakasama na pati siya'y tinangkang barilin ng suspek.

— Ulat nina Jose Carretero at Champ de Lunas, ABS-CBN News