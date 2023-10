Mga natenggang balikbayan box, ipinamahagi sa mga pamilya ng OFWs

Ipinamahagi ngayong Huwebes ng Bureau of Customs (BOC) ang mga balikbayan box na inabandona ng mga forwarding company, dahilan para matengga ang mga ito sa warehouse.

Tatlong container trucks na naglalaman ng balikbayan boxes na inabandona ng consolidators at deconsolidators ang isa-isang ipinamigay sa pamilya ng mga overseas Filipino worker (OFW) na matagal nang naghihintay sa padala ng kanilang mga kaanak.

Kasama rito si Amelia Francisco, na 10 buwan nang naghihintay ng balikbayan box mula sa anak.

Disyembre 3, 2023 umano nang ipadala ng anak ni Francisco ang 3 balikbayan box pero nahirapan silang hanapin kung saan ito nakarating.

Ipinadala ito bago magbakasyon ang anak ni Francisco sa Pilipinas pero nakabalik na ito sa Kuwait ay wala pa ring lumulutang na balikbayan boxes.

Dahil nanghihinayang sa gastos at pagod ng anak, pilit pa rin umanong hinanap ni Francisco ang padala ng anak at nakipag-ugnayan sa BOC sa pamamagitan ng email at Facebook page nito.

Kalauna'y nakatanggap umano si Francisco ng email na nagsabing puwede na niyang pick up-in ang balikbayan box ng anak.

"Nai-travel na daw pero bakit ang tagal-tagal? Ang dami nilang alibi. Sabi ay wait wait lang daw. Noong 'pag tinawagan mo noong una, sumasagot, bandang huli, wala nang sagot," ani Francisco.

Bumiyahe pa mula Guiginto, Bulacan si Francisco papunta sa warehouse sa Sta. Ana, Maynila. Laking-pasasalamat umano niya na sa wakas ay nakita ang balikbayan box ng anak.

"Napakasaya kasi importante yan. Pinaghirapan ng kapamilya natin. Kaya kailangan mahalin natin dahil dugo't pawis ang kapalit niyan," ani Francisco.

Pagkakita sa mga ipinadala ng anak ay agad silang nag-video call sa anak para ipakita ang mga ipinadala niyang balikbayan boxes noong isang taon.

Ayon sa BOC, pinadala ang mga balikbayan box sa pagitan ng 2022 at 2023.

Nagbayad ang mga OFW sa mga overseas forwarder para sa shipping ng kanilang balikbayan box pero ang local deconsolidators ay hindi nabayaran kaya hindi naihatid ang mga bagahe.

Umabot na sa 11 criminal complaints ang naisampa ng BOC.

Nagpalabas na rin ng memorandum ang BOC kung saan nire-require para sa registration ng mga deconsolidators ang performance bond na P2 milyon.

Aabot na sa 36 containers na may kargang 9,689 balikbayan boxes ang sinimulang ibigay ng BOC sa mga pamilya ng mga OFW at nasa 492 na lang ang hindi pa nake-claim.

Sa mga nagnanais pang mag claim ng kanilang balikbayan boxes, maaaring mag-email sa boc.cares@customs.gov.ph.