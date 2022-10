Pinay singer mula Liverpool, pasok sa semis ng The Voice UK

ENGLAND - Nagpasiklab ang artist singer na si Rain Castillo sa Callback round ng The Voice UK.

Bumibilib ang coach, rapper, songwriter at music producer na si Will.i.am ng Black Eyed Peas, at guest mentor na si David Guetta nang mag-rap at bumirit ang 23-taong gulang na office employee at part-time dance teacher.

Photo courtesy of The Voice UK FB page

Umabante ang Pinay sa semi-finals ng reality singing competition. Ayon kay Rain, level up performance pa ang inihahanda nya para sa semis ngayong sabado ng gabi sa UK.

Photo courtesy of The Voice UK FB page

“I wanna say I’'m gonna show a lot of my full potential of being an artist.So I want to make sure it’s gonna be a show stopper,” sabi ni Rain Castillo, semi-finalist, The Voice UK.

Nauna nang nagpakitang gilas sa blind auditions ang Liverpool-based artist. Ilang saglit lang, napaikot na ni Rain ang kanyang coach na si Will.i.am at ang English singer-songwriter na si Anne Marie.

Photo courtesy of Rain Castillo

Humanga rin sa kanya ang music legend na si Tom Jones. Magda-dalawang taong gulang pa lang si Rain nang pumunta sa UK ang kanyang mga magulang noong 1999 para mag trabaho bilang nurse. Bata pa lang kinakitaan na si Rain ng pagkahilig sa musika.

Photo from Rain Castillo's Instagram

“Since three years old siya at hindi lang siya obviously kumakanta, she can also dance. She can play guitar and she can play piano as well,” sabi ni Judith Castilloina, ina ni Rain.

Hindi man natapos ni Rain ang kursong Nursing, buong-buo namn ang suporta ng kanyang magulang sa pagsabak nya sa larangan ng pagkanta.

Photo courtesy of Rain Castillo

“We are praying for her. Kung anuman yung maging journey niya dito laging nasa likod niya lang kami para suportahan siya,” sabi ni Ronald Castillo, ama ni Rain.

Inspirasyon naman kay Rain ang buhos ng suporta mula sa mga Pinoy sa UK at maging sa Pilipinas. “I just want to say to all of my Filipino fans, maraming, maraming Salamat.

Photo courtesy of Rain Castillo

I appreciate the love and support. It’s been amazing and being able to represent being a Filipino,” mensahe ni Castillo sa kanyang fans at sumusuporta sa kanya.

Pagkatapos ng kumpetisyon, hangad pa rin ni Rain na makapagsulat ng sarili niyang mga kanta at maka-pagtanghal sa harap ng Filipino audience, partikular na sa Maynila kung saan siya nagmula.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: