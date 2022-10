Number coding suspendido sa Okt. 31, Nob. 1: MMDA

MAYNILA - Suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program (UVVRP) o number coding scheme sa Lunes, Oct. 31, at Martes, Nob. 1, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Ayon sa MMDA, suspendido ang number coding mula alas-7 hanggang alas-10 ng umaga at alas-5 ng hapon hanggang alas-8 ng gabi sa mga nasabing araw.,

Suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program (UVVRP) o number coding scheme mula 7 am-10 am at 5 pm-8 pm sa Oktubre 31, Lunes; at Nobyembre 1, Martes, All Saints' Day. #mmda #Undas2022 pic.twitter.com/5KzI7udWGx