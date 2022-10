Donasyong mga libro tungkol sa PH, ibinigay sa Bangladesh library

BANGLADESH - Nagbigay ng mga donasyong aklat ang Embahada ng Pilipinas sa Bangladesh sa American International University-Bangladesh o AIUB library noong October 18, 2022. Ang mga libro ay naglalaman ng kasaysayan, sining at kultura ng Pilipinas. Bahagi ito ng mas lalo pang pagpapatibay sa bilateral relations ng Bangladesh at Pilipinas lalo na sa sektor ng edukasyon.

Mainit na sinalubong ang Philippine team ng Vice Chancellor ng AIUB na si Dr. Carmen Z. Lamagna, isa siyang Filipino academic na pinarangalan din bilang 2006 Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas o PAFIOO awardee. Tinanggap ni Dr. Lamagna ang mga donasyong libro na isinama sa mga koleksyon ng Philippine corner ng library.

Mga donasyong libro ng Pilipinas sa Bangladesh

Nagbigay rin ng tour ang ilang opisyal ng AIUB campus na pawang mga Pilipino tulad nina Mr. Danilo Morgia, Director for IT Operations at Ms. Rani Ramos, Lecturer sa Faculty of Arts and Social Sciences.

Philippine corner sa American International University-Bangladesh o AIUB library

Tinalakay rin ng mga opisyal ang posibleng kolaborasyon sa pagitan ng Embahada at AIUB para sa mga proyektong makapagpapaunald pa lalo sa education sector ng Bangladesh.