The Comelec office in Intramuros, Manila. ABS-CBN News/File

MAYNILA— Maaaring idulog sa Commission on Appointments kung may reklamo sa mga bagong poll commissioners na itatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa isang election law professor.

"Ang patakaran ng Commission of Appointments ay talagang kung merong reklamo, complaint o objections, ito ay kasama sa records," ayon sa abogadong si Alberto Agra.

Sa 2022, magtatalaga si Duterte ng bagong chairman at 3 commissioner ng Commission on Elections, ilang buwan bago ang May 2022 elections.

Magreretiro na sa Pebrero sa susunod na taon sina Comelec chairman Sheriff Abas, at commissioners Rowena Guanzon at Antonio Kho Jr. Hindi rin nakalusot sa CA si Michael Peloton.

Nanawagan ang ilang grupo sa publiko na maging mapagmatyag sa itatalaga ni Duterte na umano'y posibleng makakaapekto sa kredibilidad ng halalan.

Sa pag-alis ni Abas, Guanzon at Kho, sina commissioners Soccoro Inting, Marlon Casquejo at Aimee Ferolino na lang ang matitira. Ang 3 ay lahat appointees ni Duterte na pawang taga Davao City.

Ayon naman kay Agra, na dating acting justice secretary at solicitor general, responsibilidad ni Duterte na punuan ang Comelec kapag mayroong bakante.

"I don't think magkakaroon ng magandang governance or functioning ang Comelec kung 3 lang ang nandun," aniya.

"Kung meron tayong reklamo against a particular appointee, puwede natin 'yan idulog sa Commission on Appointments."