MAYNILA — Damay ang ibang industriya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo kaya nanawagan ang ilang mambabatas na magpatupad ng price freeze.

Isa ang mga trucking service sa mga pinakaumaaray sa panay pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

Marami na umano sa mga miyembro ng Confederation of Truckers Association of the Philippines ang tumigil mag-operate.

"Ang mga trucks kasi normally na kinukuha 'yan ng mga operator only on utang basis sa mga financing, sa bangko, at nagbabayad kami on a monthly amortization so sa hirap ng biyahe sa port at sa hirap ng operations at sa taas ng expenses na na-incur namin along the way hindi na ma-sustain 'yung amortization," sabi ni Maria Zapata, direktor ng grupo.

Humihiling sila ng P10 kada litro na subsidiya mula sa gobyerno.

Ayon sa ilang konsumer, ramdam na ramdam na nila ang taas ng presyo ng mga bilihin.

"Ramdam na ramdam ko! Masyadong mataas lahat ng bilihin. Dati ang gasul P700, ngayon P800 na... Tipid-tipid na lang," ani Violeta Olero, mamimili.

Kamakailan naghain ang Makabayan bloc sa Kamara ng panukalang patawan ng price freeze ang mga pangunahing produkto na kasali sa Price Act kagaya ng bigas, tinapay, mga de-lata, karneng baboy, baka at manok, at maging mga sabong panlaba.

Ayon kay Gabriela Rep. Arlene Brosas, tanging mga basic necessities and prime commodities lang ang puwedeng patawan ng price freeze.

"Ang puwede talagang gawin ng Congress mag-motu proprio at alamin kung gaano 'yung itinaas nito at gumawa ng paraan o necessary arrangements with the executive dahil ang nagpapatupad naman ng price freeze ay DTI (Department of Trade and Industry)," ani Brosas.

Maging ang mga mangingisda ay apektado ngayon.

Ayon sa fishers group na Pamalakaya, mula P300 kada biyahe, nasa P120 na lang ang kinikita ng kada mangingisda ngayon.

Panukala naman ng grupong Laban Konsyumer, suspindihin muna ang koleksiyon ng excise tax ng krudo at ibasura ang Oil Deregulation Law.

—Ulat ni April Rafales, ABS-CBN News