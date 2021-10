Isang pari sa Bicol region ang umano'y pinagbabawalan na sa kanyang mga gawaing klerikal dahil sa pagpasok nito sa larangan ng pulitika.

Ayon kay Bishop Jose R. Rojas Jr. ng Libmanan, Camarines Sur, hindi umano pinapayagan ng batas ng simbahan ang mga pari na sumali sa politika.

Noong Oktubre 8, naghain ng kandidatura bilang mayor ng Libmanan si Fr. Granwell Pitapit na nanilbihan bilang pari ng 20 taon. Makakalaban niya ang kasalukuyang mayor na si Bernard Brioso.

"Such suspension is deemed irreversible, thus preventing him permanently from returning to the priestly ministry,” sabi ni Bishop Rojas sa ipinalabas na circular.

Gayunpaman, bagama't malaya na ang pari na lumahok sa mga sekular na gawain o mga gawain na walang kinalaman sa simbahan, hindi pa rin umano napapawalang-bisa ng nasabing suspensiyon ang ilang sinumpaan nito bilang pari gaya ng celibacy, o hindi pagkakaroon ng asawa.

Samantala, bukod kay Fr. Pitapit, may dalawa pang pari ang lalahok sa paligsahang pampulitika. Isa na rito si Fr. Emerson Luego ng Diocese of Tagum na tatakbo bilang mayor ng bayan ng Mabini, Davao de Oro.

Si Fr. Emmanuel Alparce naman ay tatakbo bilang konsehal ng bayan ng Bacacay sa probinsya ng Albay. Tubong Tabaco City si Fr. Alparce at kasalukuyang nasa Diocese of Sorsogon.

- ulat ni Karren Canon