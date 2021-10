MAYNILA - Nabigyan na ng go signal ang molecular laboratory ng Oriental Mindoro na muling mag-bukas matapos itong patigilin sa operasyon ng Department of Health noong buwan ng Setyembre, ayon kay Governor Humerlito “Bonz” Dolor.

"Today, we’ll be able to open our COVID laboratory. Meron kaming sariling COVID laboratory since the start of the pandemic. Kaya lang po nung Sept. 2 binigyan kami ni DOH ng parang suspension order, meron silang pinabago physical doon sa laboratory,” ayon kay Dolor.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Dolor na lumipat pa sila ng venue at matapos ang isa at kalahating buwan ay nabigyan na din sila ng DOH ng go signal nito lamang Lunes ng gabi.

“Very important ito na makakatulong talaga na mapabilis ang testing kasi inilalabas pa ng Mindoro ang test specimen so tumatagal ng 2 to 3 days. Pag dito sa amin, one day lang, labas na agad ang result, yung turnaround ng pasyente mabilis at the same time, mabilis namin nadedetect at natetest ang contacts ng positive,” paliwanag ni Dolor.

Kinailangang sumunod sa patakaran ng DOH ang Oriental Mindoro para mabigyan ulit ng license to operate ang kanilang laboratoryo.

Hiniling din ng gobernador sa DOH na ibigay na sa kanila ang ipinangako nitong RT-PCR machines para sa probinsiya. Abril noong nakaraang taon pa umano ipinangako ng DOH na idedeliver ang RT-PCR machines sa kanila pero wala pa rin ito hanggang ngayon.

“Baka po pwede nyo nang ideliver sa amin, ready na po yung molecular lab. Ni-ready namin ang physical facility, lahat ng equipment ginagawa na po ng provincial government at no cost to government. Kaya lang yung ipinangako ni DOH na RT-PCR machines one and a half years nang nakatengga,” sabi niya.

Malaking tulong umano ito hindi lang para sa Oriental Mindoro, maging sa mga karatig probinsiya.

Wala naman aniyang problem sa ngayon ang probinsiya kaugnay sa supply ng mga bakuna kontra COVID-19.

Nakatakda pa aniya silang tumanggap ng dagdag bakunang Pfizer mula sa DOH.

Mandato aniya nila ang makapagbakuna ng higit 5,000 kada araw para maabot ang target na populasyon sa darating na Disyembre.

“As of now, doon sa target na ibinigay sa amin ng DOH we are already 36 percent accomplished sa target. Madami-dami pa ang nagpapabakuna,” sabi niya.

Nais din nilang mag-request pa na makapagbuo ng isa pang team ng magbabakuna para mas mapabilis ang vaccination program sa probinsya lalo pa’t mas marami na ang handang tumanggap nito.

Bumababa na rin ang bilang ng kaso ng COVID sa kanilang lugar.

“Bumababa na po from the time we instituted additional policy two weeks ago, 200 cases na po ibinaba namin sa active cases namin from as far as 968, 2 weeks ago, ngayon po 700 plus na lang. Continues po ang drop,” sabi niya.

Hinggil naman sa supply ng oxygen tanks sa mga ospital, sinabi ni Dolor na nagno-normalize na ito sa ngayon matapos na magkaroon ng kakulangan nitong nakalipas na dalawang linggo.

“We have placed already our orders for the past 4 months kasi nag ready kami sa surge na ito. Nag-place po kami ng thousands of tanks hindi lang po talaga kayang ideliver ng supplier. So we requested for additional, dahan-dahan na siyang nag normalize,” sabi niya.

Nanawagan na rin sila sa Philippine Ports Authority (PPA) na iprioritize ang mga truck na may dalang oxygen tanks pagdating sa port.



Nagkaroon rin ng programa ng DOH ng pag-refill ng mga tanke ng oxygen sa kanilang mga ospital at nag-commit na rin aniya ang kanilang supplier na magdedeliver sa kanila ng 200 tangke kada araw simula ngayong Martes.

Kinukulang ang supply ng oxygen tank sa probinsiya dahil marami rin mga residente ang nag-iimbak na ng mga ito sa kanilang mga bahay.

“Kaya nga po ang proposal ng medical society during our dialogue magkaroon ng ordinansa na lalagyan prescription ng pagbili ng bagong oxygen tanks ara yung oxygen tanks ang napaprioritize yung nasa hospitals kasi kaya kailangan sa hospital kasi critical yung situation. Yung situation naman sa bahay precautionary lang, just in case needed,” sabi niya.