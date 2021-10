Mga paaralang lalahok sa face-to-face classes, target makumpleto ngayong linggo

MAYNILA - Umaasa ngayong Martes ang Department of Education (DepEd) na makukumpleto na ngayong linggo ang listahan ng mga pribado at pambulikong paaralan na lalahok sa pilot face-to-face classes sa Nobyembre.

Target na makakuha ng 100 public schools at 20 private schools ang DepEd para sa dry run ng physical classes.

Sa press conference ng Council for the Welfare of Children, sinabi ni DepEd Dir. Roger Masapol na vaccinated na rin ang karamihan sa mga school personnel na sasali sa face-to-face classes, at nakatanggap na ng first dose ang iba.

"Right now po, nakapili na po tayo ng 90 public schools, based sa recommendation ng DOH. At sa kasalukuyan po, pinipili na po ang mga magpa-participate na 20 private schools sa bansa," sabi ni Masapol.

"So hopefully po, within the week, ma-complete natin iyong 100 na public school at 20 private school na magsisimula," aniya.

Ayon sa abugadong si Rhoan Orebia ng DepEd, makikita sa pilot in-person classes kung paano manunumbalik ang interaction ng mga bata at kanilang kaklase, at sa kanilang guro, na isa sa mga layunin ng pagkakaroon ng physical classes.

Pero paliwanag niya, siguradong pagsunod sa health protocols pa rin ang prayoridad kahit papayagan ang pakikisalamuha sa isat isa, lalo na ang physical distancing at pagsunod sa itinakdang class hours kada araw.

"That's still subject of the pilot study, eventually, what would be our set-up if we already have full implementation of the pilot face-to-face, limited learning modality. Pero kasama po iyan sa considerations," ani Orebia.

"Iyong sine-secure po natin, iyong protocol, iyong safety and health po ng ating learners. So definitely, iyong social distancing will be observed," dagdag niya.

Reduced na rin umano ang class hours kumpara sa pre-pandemic face-to-face classes.

"[Nasa] 4.5 hours lang po iyong maximum for senior high school, and for the elementary, mga 3 hours lang po."

Nitong Lunes, inilabas ng DepEd ang listahan ng 90 public schools na sasali sa face-to-face classes, habang nagpapatuloy pa ang evaluation ng mga pribadong paaralan.

Walang paaralan mula sa National Capital Region ang lalahok sa pilot testing.

Sa Nov. 15 magsisimula ang pilot face-to-face classes sa public schools, habang sa Nov. 22 naman magsisimula ang private schools. Tatagal ito hanggang Jan. 31, 2022.

Batay sa guidelines, mga estudyante sa Kindergarten hanggang Grade 3, at Senior High School lamang ang kasama sa pilot test.

