MAYNILA — Tulong-tulong dapat ang mga sektor para mahikayat ang mga botante na pumili ng tapat, malinis, may malasakit at kalipikadong mga lider ng bansa sa Halalan 2022, ayon sa mga grupo ng bantay-halalan, guro, kabataan, at NGO na lumahok sa isang online forum nitong Martes.

"We found that majority of our participants who are from diverse classes, political backgrounds, want a leader with a mix of cognitive and emotional intelligence. Dapat matalino at madiskarte to anticipate and find solutions to the country’s problems pero sana may malasakit at puso rin," ani Mardi Suplido, chairperson ng INCITEGov.

"This time the Philippine electorate is likely ready to vote for candidates who champion political integrity and capability," sabi naman ni Dindo Manhit ng Stratbase ADR Institute.

Sa hiwalay na mga pag-aaral, lumabas anila na ito ang mga isyu na kakabit ng bituka ng taumbayan:

Kinabukasan ng mga anak

Pagsigla ng mga negosyo

Sapat na hanapbuhay na magtataguyod sa pamilya

Paggalang sa mga karapatan bilang mamamayan

Patas na katarungan

Kaya dapat anilang kilatisin ng mga botante ang mga politiko at maging mapanuri dahil magiging laganap ang disinformation at kasinungalingan sa panahon ng kampanya.

"This 2022 elections is said to be a make or break in so far as our political and social systems are concerned... Disinformation is real. Five years ago I would tell you that no one will earn from spreading lies, disinformation and misinformation, but we’re seeing it now. Fake news has become an industry," ani Danilo Arao ng watchdog na Kontra Daya.

Hamon niya sa media, mas tutukan ang mahahalagang isyu gaya ng plataporma.

"The media need to make voters make informed decisions... We have to veer away from the usual rumor, trivia and gossip... Focus more on the substantive issues," ani Arao.

—Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News