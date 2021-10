Siniguro kamakailan ni Sorsogon Gov. Francis "Chiz" Escudero sa mga kandidato sa mga national position, lalo na sa mga nais bumisita sa kanilang probinsiya.

Ayon kay Escudero, ito ang polisiya na nais niyang maipatupad sa lalawigan kaugnay ng 2022 local at national elections.

"We will host the presidentiables, inendorso man ako hindi. Open ang probinsiya sa lahat ng kandidato sa national. Importante para sa akin bilang ama ng probinsiya na makilala ng Sorsoganon ang lahat ng kandidato, mabigyan ng tyansa na maipaliwanag ang kanilang plataporma para makapili ang mga taga-Sorsogon kung sino ang makakatulong din sa Sorsogon," ani Escudero.

Pero sa ngayon, wala pang pinangalanan si Escudero kung sino ang susuportahang kandidato sa pagkapangulo.

Wala pa umanong ipinalalabas na pahayag ang kanyang partido na National People's Coalition (NPC) kung sino ang susuportahang presidente.

"In the past, I decided based on my party's affiliation. Sa ngayon, hindi pa nagde-decide ang NPC kung sino ang susuportahan sa pagka-Presidente. Pero nu'ng 2016, we were allowed kung sino ang bobotohang kandidato. Let's wait," sabi ni Escudero.

Naniniwala si Escudero na kailangan ngayon ng bansa ng isang "healing president."

"Ang kailangan ng Pilipinas ay healing president not only to heal our country from the pandemic but to heal the great political divide that has torn our country apart in the past decades. We need a healing president na hindi nakikipag-away. Layunin ng bagong presidente to be the president of those who voted for him or her and those who did not vote for him or her. To serve as president to those who like him and her and those who dislike him or her. It's his or her job to serve each and every Filipino," sabi ni Escudero.

Nagpasalamat naman ang gobernador sa iba pang partido na nag-endorso sa kanya sa pagbabalik niya sa Senado.

"Malaking bagay ito lalo pa't kulang ang panggastos ko sa eleksiyon at makinarya sa buong Pilipinas.," sabi ni Escudero.

Dumalo si Escudero kaninang umaga sa opisyal ng pagpakilala ng NPC sa Sorsogon ng mga kandidato nito para sa lokal na posisyon. — Ulat ni Karren Canon

