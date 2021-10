First-ever halalan 2022 podcast ng ABS-CBN News, inilunsad para sa mga kabataan

Inilunsad ng ABS-CBN Integrated News and Current Affairs ang kanilang kauna-unahang halalan 2022 podcast para marinig ang mga saloobin at tinig ng mga kabataan patungkol sa maiinit na usaping pulitika lalo na ang mga isyu sa paparating na May 9, 2022 National and Local Elections. Ang POV: XYZ o points of view ng generation X, Y at Z ay pangungunahan ng mga batikang broadcast journalist na sina Danny Buenafe at Tony Velasquez, ang pambansang tandem sa teleradyo.

Puwede nang pakinggan ang POV: XYZ podcast simula October 28 sa ABS-CBN News App and ABS-CBN Radio Service App at maging sa Spotify podcast

Nabibilang sa tinatawag na Generation o Gen Z ang mga ipinanganak mula taong 1997 hanggang 2012. Pasok naman sa Gen Y o Millennials ang mga ipinanganak ng 1981 hanggang 1996 samantalang ang Gen X ay isinilang mula taong 1965 hanggang 1980. Kabilang sa henerasyon ng Baby Boomers sina Buenafe at Velasquez at excited silang marinig ang mga tinig ng mga kabataan patungkol sa makasaysayang halalan sa susunod na taon na siyang magluluklok sa puwesto sa bagong mga mamumuno sa bawat Pilipino.

“Gusto natin alamin ang mga saloobin o takbo ng isip ng mga kabataan and at the same time, we can also share our experiences dahil matagal na rin tayong kumo-cover ng halalan. So, we can connect with them at makapagbigay tayo ng linaw sa ating mga listener dito sa pinakabagong platform na podcast,” pahayag ni Buenafe.

“We are looking forward to it na makakapiling po natin itong mga kabataan na very active sa kanilang pagsusulong ng youth advocacies. Kasi sa amin ngang karanasan, medyo mahahaba-habang panahon na rin kami nagko-cover sa usaping pulitika, sa usaping halalan, gusto naming ipamahagi sa kanila kung ano yung mga karanasan namin at yung mga insight na napulot na namin along the way. Na sana ito ay magagamit nilang gabay para sila naman ay makakapili ng mabuti at mauunawaan ng mabuti kung ano yung mga isyu na dapat nilang unawain at suriin para talagang makapili sila ng pinakamabuting kandidato na ihahalal nila sa 2022,” ani naman ni Velasquez.

Ayon sa COMELEC, pumalo na sa mahigit 61 million ang registered voters na naaprubahan ng ERB o Election Registration Board. 63 million ang target ng ahensya na makapagparehistro para sa paparating na halalan. At mahigit kalahating porsyento ng bilang ng mga rehistrado ay mula sa mga young voter na may age range mula 18 hanggang 40 years old na bumubuo sa kulang kulang 32 milyong rehistradong botante. Kung kaya naman, inaasahang ang malaking puwersa ng boto sa halalan 2022 ay manggagaling mula sa mga kabataan.

Kabilang sa mga panauhin para sa pilot o unang podcast episode ng POV: XYZ kung saan tatalakayin ang Power of the Youth Vote, ang Gen Z na Youtube star at social media influencer at vlogger na si Janina Vela, ang global youth leader na si Mirus Ponon na isa ring Gen Z at ang "Tambay sa Bahay ni Kuya" Kapamilya host at celebrity youth advocate na si Robi Domingo na kabilang sa Gen Y o isang millennial.

“Napakarami sa kapwa ko kabataan ang nagparehistro para bumoto dahil first time natin naapektuhan directly ng pandemic. Grabe. Nama-mind boggle pa rin ako, kasi it took a pandemic for us to be awake,” sabi ni Ponon patungkol sa dami ng bilang ng mga kabataang nagparehistro para sa halalan 2022.

Mirus Ponon, Gen Z | global youth leader

“With that tremendous power, easily, the youth can choose our leaders…pero, sad to say, iba-iba ang mga paniniwala, which is the beauty of democracy,” ani Domingo patungkol sa isyu ng lakas ng boto ng mga kabataan.

Robi Domingo | Millennial, celebrity youth advocate

“Lahat ng resources natin like wages, transpo, job opportunities, and schools, kung bakit wala pa tayo sa face-to-face…These are all political decisions…who are making these decisions? And let’s choose who make these decisions so that we will get the solutions that we want,” pahayag naman ni Vela tungkol sa karapatan ng mga mamamayang iboto ang mga gusto nilang mamahala sa bansa.

Janina Vela, Gen Z | social media influencer

Binigyang diin naman ni Velasquez ang malaking puwersa ng mga boto ng kabataan sa Mayo a-nuebe, 2022.

“Karamihan sa mga boboto sa halalan ang malaking bulto po nun ay galing sa sektor ng kabataan. Kaya mahalaga na mas mapalawak natin ang kanilang isipan, mas mapalalim natin ang kanilang pang-unawa sa mga isyu patungkol sa halalan, sa pulitika. Nang sa ganun ay hindi madaling malilinlang ng mga mali-maling impormasyon at sadyang panloloko na ginagawa po ng ilang mga grupo. Kailangan po, ika nga nila, mas wais na po sila, mas “woke” na sila, para sila po ay hindi maaaring pagsamantalahan ng mga pulito na maaaring manlinlang sa kanila,” sabi ni Velasquez.

Ayon naman kay Buenafe, mahalagang ibatay sa track record ng mga kumakandidato ang desisyon sa pagboto.

“Excited ako dahil yung nakakahalubilo lang namin yung sa age bracket namin. Pero ngayon, gusto ko ngang malaman yung takbo ng kanilang isip dito sa halalan. At malaki ang aking kumpiyansa na ang youth vote will be the swing vote in this coming election. Sa dami nga ng nagparehistro, I hope ha, kung sino talaga ang mapipili with many candidates now…alam na natin kung sino ang dapat iboto, at alam na natin yung naging track record nung mga nakaraang administrasyon,” pagbabahagi ni Buenafe.

(LEFT) Tony Velasquez | (RIGHT) Danny Buenafe

Pakinggan ang buong kuwentuhan sa pilot podcast ng POV: XYZ simula sa October 28 sa ABS-CBN News app at ABS-CBN Radio Service app at maging sa Spotify podcast. Maaari ring magsend ng video messages ang podcast listeners para sa kanilang mga komento, suhestiyon at reaksiyon sa POV: XYZ Anchor account, i-click lamang ang voice message link sa episode description.