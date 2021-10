Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Ipinasusuyod na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bawat barangay sa bansa para hanapin ang mga ayaw pa ring magpabakuna kontra COVID-19.

Ito ay para maabot ang target ng gobyerno na 50 milyong fully vaccinated bago matapos ang taon.

Matatandaan na ngayong Oktubre binuksan na ang pagbabakuna hanggang sa general population ng bansa.

"I urge LGUs to come up with the most systematic and efficient way of finding out who among your constituents have not yet vaccinated. Please do everything to convince them to get vaccinated," ani Duterte.

Dagdag niya: "I'd like to appeal to the mayors and the barangay captains na magpasyal lang siya ng kalahating araw, tanungin niya kung sino pang hindi nabakunahan at sabihin niya na kung mayroong scheduled na bakuna, he will see to it na sabihin mo, 'gusto kitang makita doon kasi maghahawa-hawa ka lang ng ibang tao kung ayaw mo.'"

Ayon kay Duterte, nasa higit 90 milyong COVID-19 doses na ang dumating na sa bansa kaya ang bilin niya ay tiyaking ligtas itong maihahatid sa mga lokal na pamahalaan.

Ayon kay vaccine "czar" Sec. Carlito Galvez Jr., on-track ang gobyerno sa target nito ngayong 2021 dahil sa tuloy-tuloy na pagdating ng mga biniling bakuna at mga donasyon mula sa ibang bansa.

Layon ding matapos ngayong 2021 ang pagbabakuna sa mga menor de edad.

"Inaano po namin na matapos iyong children’s vaccination by December kasi magkakahalo-halo na iyong vaccination natin sa 3rd dose at sa 1st dose kasi in-open na ng NITAG at ng all expert group na magkakaroon na tayo ng vaccination 3rd dose sa health care workers at iyong mga immunocompromised. Ang maganda matapos muna natin ang ating mga kabataan," ani Galvez.

Malapit na rin aniyang masimulan ang pagbibigay ng booster shots dahil hinihintay na lang ang pag-amyenda sa emergency use authority ng mga bakunang puwedeng gamitin bilang 3rd dose.

"Sa health care workers, we will allot 2 million doses at we have enough doses for them regardless of the brand, mayroon po tayong nakatabi. Then for the immunocompromised, at elderly, we will be requiring 5 million, and we also have enough doses because of the succeeding deliveries. Most likely we will start on November," ani Galvez.

Inirerekomenda naman ni Dr. Consorcia Lim-Quizon ng DOH National Immunization Technical Advisory Group na makakabuti munang parehong brand ng bakuna ang ibigay na 3rd dose habang pinag-aaralan pa ang mix and match ng vaccine brands.

"We don't mix and match as much as possible at the moment. It has to be the same platform and in the Philippines kasi more than any other brand, I think more than 50 percent is Sinovac so we really have to use Sinovac... It also depends on the availability of the vaccine," ani Lim- Quizon.

Nakikipag-ugnayan na rin ang Metropolitan Manila Development Authority sa ibang grupo ng mga doktor para mapabilis naman ang pagbabakuna.

Ikinalugod naman ni Duterte ang patuloy na pagbaba ng mga kaso ng mga bansa at sinabing tila kontrolado na ang virus sa bansa.

Pero ayon kay Health Undersecretary at Food and Drug Administrator Director General Eric Domingo na may binabantayan pa ring ilang lugar sa bansa na moderate risk pa rin.

"Kung titingnan po natin ang buong Pilipinas, sa kasalukuyan, tayo po ay nasa low risk classification na, the whole country in general. However, mayroon pa po tayong apat na region na medyo na nasa moderate risk tayo kasi marami pang kaso bagama't pababa na po. Ito po ay ang NCR, Region 2, 9, at Region 4B. Ito iyong kailangan pa natin tutukan," ani Domingo.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News