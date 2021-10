Dry run sa 'mix-and-match' trials ng COVID vaccines, sinimulan

MAYNILA - Sinimulan na ng Department of Science and Technology nitong Martes ang pagsasagawa ng dry run bilang paghahanda sa clinical trials na layong pag-aralan ang bisa ng pag-“mix and match” o paggamit ng magkaibang COVID-19 vaccine brands sa mga Pilipino.

Una itong isinagawa sa Marikina City, na isa sa mga piniling lugar para sa pag-aaral.

Ayon kay DOST Undersecretary Rowena Guevara, aprubado na ang mismong site kung saan gaganapin ang clinical trials sa lungsod, pati na ang pasilidad para sa storage ng mga gagamiting bakuna.

“‘Yung sa ating Marikina City dry run, maganda ang resulta, kasi ready na sila,” aniya.

“Chineck din nila kung ano ang gagawin in case of emergency. Kunwari magkaroon ng adverse event ... lahat ‘yan chineck natin. ‘Yung pagche-check nila umaabot ng tatlong araw hanggang apat na araw … so far wala kaming narinig na gaps doon sa first dry run nila,” dagdag niya.

Kinausap na rin ng DOST ang mga barangay kung saan magre-recruit ng mga residenteng lalahok sa pag-aaral.

Tiniyak ni Marikina Mayor Marcelino Teodoro na may nakahandang indemnification fund ang lokal na pamahalaan para pondohan ang pagpapagamot kung may makaranas ng adverse effects sa clinical trials.

“Sakaling magkakaroon ng pagpapagamot o kaya ma-ospital ay mayroon tayong nakalaang pondo para rito. Bahagi ito ng guarantee na ibinibigay natin sa subject na kasama sa clinical trial,” ani Teodoro.

“Matagal nang nakahanda ang Marikina… Nakikita natin marami na rin tayong mga kababayan ang nagtatanong at naghihintay din sa mixing and matching ng bakuna,” dagdag niya.

Dumating sa Marikina ang nasa 400 doses ng Sinovac vaccine na gagamitin sa pag-aaral. Ayon sa DOST, inaantay na lang ang pag-apruba ng Food and Drug Administration para masimulan na ang clinical trials.

“Hinihintay na lang natin ‘yung FDA approval ng study … the moment lumabas ‘yung sa FDA, pwede nang magsimula ‘yung ready, which is sa Marikina”, ni Guevara.

“The application is still being processed. Some requirements are still pending,” ayon naman kay FDA director general Eric Domingo.

Magtatakda rin ng dry run para sa clinical trials ang DOST sa Muntinlupa City at Davao City.

“‘Yung sa Muntinlupa medyo nade-delay for one reason or another. Tapos ‘yung sa Davao we are waiting to have a memorandum of agreement between the Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology and the local government unit,” ani Guevara.

Ayon sa Muntinlupa City Health Department, nakahanda na rin ang venue nila para sa gagawing pag-aaral ng DOST.

Ang ahensya naman at ang Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology (PSAAI) ang inaasahang magdadala ng manpower at hahawak sa recruitment ng mga lalahok sa clinical trials.

“Kailangan makita nila na they can handle 300 to 400 enrollees for the entire duration of the study.The manpower will come from those who will conduct the pilot trial. They will bring in all the staff, including the screeners, to the vaccinees, and even the doctors,” ani Muntinlupa City health department officer-in-charge Dr. Juancho Bunyi.

“On Friday, they will have another site visit for the finalization and probably the physical arrangement of the venue. After which, they will have this recruitment process that will take two weeks. That will start on November 1. After the second week, hopefully they can start jabbing,” dagdag niya.

“This is open for non-Muntinlupa residents because probably, marami nang nabakunahan and mahihirapan sila sa recruitment,” sabi pa ni Bunyi.

Paalala niya sa mga interesadong lumahok sa clinical trials, hindi natatapos sa pagtanggap ng bakuna ang kanilang partisipasyon.

“Magkakaroon pa ng blood tests. They will also be conducted in the area. The clinical trial does not end with the vaccination, mayroon pa ‘yang follow-up evaluation, follow-up testing, kung mataas na ba yung titer nila from the vaccine,” ani Bunyi.

Kasama sa pag-aaralan sa clinical trials ang epekto sa proteksyong naibibigay ng mga COVID vaccine kung Sinovac ang unang dose at ibang brand ang ikalawang dose, pati na ang epekto sa bisa ng bakuna kung ibang brand ang ituturok na ikatlong dose sa fully vaccinated ng Sinovac.

“We expect that the study will establish the safety and immunogenicity of mixing different COVID-19 vaccines and vaccine platforms in Filipino adults,” ani Guevara.

Tinatayang tatagal ang pag-aaral ng 12 hanggang 18 buwan, pero ayon sa DOST, maglalabas naman ang PSAAI ng interim results matapos ang tatlong buwan ng clinical trials.

Sinabi ni Guevara na kahit hindi pa tapos ang pag-aaral, pwedeng mag-desisyon ang gobyerno kung papayagan nito ang pag-mix and match ng COVID vaccines sa Pilipinas base sa mga pag-aaral sa ibang bansa.

“For the general population, we prefer that we finish the mix and match (clinical trials) before we make decisions for the entire population,” aniya.



