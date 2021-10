Isang patay na babae ang natagpuan sa loob ng isang sasakyan sa Barangay Inangayan, Sta. Barbara, Iloilo, Martes ng hapon.

Nakilala ang biktima na si Claire Diergos, 36 taong gulang at nakatira sa Deca Homes, Pavia, Iloilo.

Sa imbestigasyon ng Sta. Barbara Police, napansin ng mga residente sa lugar ang isang sasakyan na ilang araw nang nakaparada sa gilid ng kalsada at may mabahong amoy na nanggagaling sa loob ng sasakyan kaya minabuti ng mga ito na isumbong sa mga pulis.

Nang buksan ng mga miyembro ng Sta. Barbara Police ang sasakyan ay tumambad sa kanila ang duguang bangkay ng isang babae na nakabalot sa isang comforter.

Matapos masuri ng SOCO ang bangkay ng babae ay nakitang may mga tama ng saksak sa leeg at katawan ang biktima.

Ayon kay Punong Barangay Ricardo Bayog ng Barangay Inangayan, Sta. Barbara, Iloilo, Sabado ng umaga nang makita ng mga residente na pumarada sa gilid ng kalsada sa lugar ang isang sasakyan na kulay silver.

Sabado ng gabi may nakita ang mga residente sa lugar na may lumabas na isang lalaki at isang babae sa sasakyan, ayon kay Bayog.

Samantala, patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Sta. Barbara Police sa motibo sa krimen at pagtukoy sa mga salarin.

- ulat ni Rolen Escaniel