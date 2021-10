Watch more on iWantTFC

MANILA – Humupa na ang baha sa ilang lugar sa Pola, Oriental Mindoro matapos ang matinding baha noong Sabado.

Nitong Oktubre 24, hirap madaanan ang maraming kalye sa Barangay Casiligan at Barangay Maluanluan matapos na rumagasa ang baha.

Binaha rin ang mga barangay ng Pula, Panikihan, Malibago at Bacungan.

“Humupa na Jeff yung ano dito yung baha,” sabi ni Mayor Jennifer “Ina Alegre” Cruz sa Teleradyo.

“Since yesterday okay na yung baha pero siyempre may mga lugar pa rin na hindi humuhupa yung baha kasi yung tubig medyo mataas, hanggang kahapon ng hapon may baha pa rin sa kanila.”

“But, today, early morning, tinanong ko sa (Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office) natin, na medyo konti na lang sa Barangay Maluanluan,” aniya.

Ayon kay Cruz, inaayos na nila ang ayuda para sa mga nasalanta. Aminado siyang hirap sila dito sa gitna ng pandemya.

“Kahapon nag-ayos na kami ng ayuda kasi alam naman natin na hindi ganoon kadali talaga para sa aming mga local governments dahil naubos na halos yung budget natin for disaster kasi ginamit na yan for COVID.”

“So kahapon, nagpaayos na ako ng bigas, para at least pantawid-guton lang, and today, good thing tinawagan natin si Senator Manny (Pacquiao), nagbigay naman siya ng konting ayuda para ibili ng sardinas, pansama na rin sa bigas natin.”

Higit 1,000 pamilya mula sa 10 barangay ang naapektuhan ng baha, ani Cruz.

Kuwento niya, nakabalik na sa kani-kanilang bahay ang mga nabahang pamilya.

“Wala na sila sa evacuation center, nasa bahay-bahay na nila, inaayos na nila yung mga nabaha nila na bahay at inaayos na rin nila yung kanilang mga hayop na naiwan nila.”

Ayon kay Cruz, ibinabalangkas na nila ang mga long-term na plano para hindi na madaling maapektuhan ng baha ang mga barangay sa kanilang lugar.

--TeleRadyo, 26 October 2021