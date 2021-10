Baha sa 6 na bayan sa Oriental Mindoro, humupa na

MAYNILA - Humupa na ang baha sa ilang bayan sa Oriental Mindoro bunsod ng low pressure area.

Ayon kay Gov. Humerlito Dolor ngayong Martes, nakauwi na rin sa kani-kanilang mga bahay ang naapektuhan ng baha.

Anim na bayan mula sa hilagang bahagi ng probinsiya ang matinding naapektuhan ng pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan.

“Maraming crops po namin ay aanihin na, yun naman pong iba, nagsisimula na po ulit magtanim, yun po ang naanod, nadaanan ng tubig. So sira na po yun. Though ina-assess pa yung total damage. Hinihintay pa yung pagko-collate ng report ng agricultural office namin sa total damages sa buong probinsiya,” ayon kay Dolor sa panayam sa TeleRadyo.



Dalawang landslide din ang naitala sa bayan ng Pola at Naujan kung saan tatlong bahay ang natabunan.

Bahagya rin natabunan ng lupa ang isang bahay sa Brgy. Montelago, Naujan,Oriental Mindoro nang magkaroon ng landslide.

Nakaligtas ang pamilyang nakatura sa bahay pic.twitter.com/JXgEbf46MZ — Dennis Datu (@Dennis_Datu) October 25, 2021

Sinabi ni Dolor na inaalam pa ang pinsala ng LPA sa buong probinsiya.

- TeleRadyo 26 Oktubre 2021