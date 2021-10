Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nagpatupad ng mga bagong panuntunan ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa Manila Baywalk Dolomite Beach matapos dagsain ng mga tao at pumalo sa mahigit 121,000 ang mga namasyal dito noong Linggo.

Simula umaga ng Martes ay ipinagbawal na ang pagpasok sa Dolomite Beach ng mga batang edad 11 pababa.

Lilimitahan na rin sa 4,000 hanggang 5,000 ang dami ng mga taong papapasukin sa limitadong oras lalo na tuwing weekend.

Sabi pa ng DENR na sa mga susunod na araw at sa weekend matapos ang Undas malalaman kung talagang epektibo ang mga bagong panuntunan.

Sinabi naman ng DENR na hindi kailangan na i-require na magpresenta ng ID ang mga bata pero umapela ang ahensiya sa mga magulang na tiyaking 12 anyos pataas ang bata.

Maglalaan na rin ng special lane at lugar para sa mga person with disability, senior citizen, at mga buntis, habang isasara ang beach mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 3.

Isasara sa publiko ang beach tuwing Biyernes para sa maintenance work.

Iniisip din nilang gawing limitado ang oras ng kada batch ng mga mamamasyal sa loob ng beach.

"For example we will be opening the dolomite area at 5:30. They will be given 2 hours to stay there, enjoy the scenery at saka 'yung area and another 2 hours, we will be asking them to leave and then we will be given time to prepare the area for 1 hour then we are ready to accept another batch," ani DENR Undersecretary Jones Leones.

Aminado ang DENR na nagulat sila at hindi nila inaasahan ang pagdagsa ng napakaraming tao.

Mahirap din anilang ipatupad ang contact tracing dito kaya umapela sila na sundin ang protocols.

Hinamon din ni Manila Mayor at presidential aspirant Isko Moreno ang National Task Force on COVID-19 na sampahan ng reklamo ang DENR dahil sa pagdagsa ng maraming tao sa dolomite beach habang may pandemya.

"File charges in violation [of health protocols] sa mga kapwa nila nasa national government," ani Moreno.

Ipinapaubaya naman ng Malacañang sa DILG ang panawagan ni Moreno.

"Hinahayaan na po namin 'yan sa DILG at sa ating kapulisan, kasama na po ang lokal na pamahalaan ng Maynila," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News