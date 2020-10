Relief packs, 'ligtas bags' hatid sa mga taga-Lopez, Quezon

Nag-abot ng relief packs at ligtas bags ang Lingkod Kapamilya sa mga residente ng Lopez, Quezon, na lubusang naapektuhan ng malalakas na buhos ng ulang dala ng mga bagyong Ofel at Pepito. ABS-CBN News

Kasunod ng pagdaan ng mga bagyong Ofel at Pepito, lubog pa rin sa baha ang palayan ni Rodel Morilla sa Barangay Danlagan sa bayan ng Lopez, Quezon.

Malaki umano ang panghihinayang ni Morilla sa mga nasayang na pananim bago pa man mag-anihan.

"Hindi pa dapat anihin ay amin nang inani... 'di namin halos makain. Kumbaga, wala naman bibili at may amoy na, e di kami'y napipilitan na kainin," kuwento ni Morilla.

"Sobrang napakalaking epekto nito sa kabuhayan namin dito, lalo sa mga magsasaka," sabi naman ni Vilma Villaflores, chairperson ng barangay.

Apektado rin ang mga residente ng Barangay Bocboc.

Rumupok ang kahoy na hilig ng mga bahay sa barangay sa tagal ng pagkakababad ng mga ito sa tubig-baha.

Sa gitna ng krisis, nagdala ang ABS-CBN Lingkod Kapamilya ng relief packs, na may lamang bigas at mga de-lata, at "ligtas bags" para sa 520 pamilya ng Barangay Danlagan at Bocboc.

"Kami po ay sobrang nagpapasalamat. Kung hindi sa inyo, hindi maiibsan ang aming pangangailangan," ani Morilla.

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News