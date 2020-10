Mga basura inanod sa pampang ng Manila Bay

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Inanod ang mga basura sa pampang ng Manila Bay sa kasagsagan ng bagyong Quinta nitong Lunes ng umaga.

Tambak din ang basura sa parte ng Manila Bay na tinambakan ng crushed dolomite.

Tuloy-tuloy naman ang paglilinis ng Department of Public Services sa baywalk. Sa tala ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office, walang namo-monitor na binahang lugar sa lungsod. - May ulat ni Lady Vicencio