Liliw, Laguna nawalan ng kuryente

Nawalan ng kuryente ang 33 barangay na bumubuo sa Liliw, Laguna mula pa noong gabi ng Linggo, na posibleng dahil umano sa mga ulan at malakas na hanging dala ng bagyong Quinta.

Ayon kay Annie Angat, officer ng Liliw Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office (MDRRMO), bago mag-hatinggabi ay pinutol ang kuryente sa bayan at inasahang babalik sana bago mag-alas-3 ng madaling araw.

Pero hanggang alas-9 ng umaga o 9 na oras na ang nakalilipas ay wala pa ring supply ng kuryente sa Liliw.

Posibleng may naapektuhang linya ng kuryente dahil sa magdamag na buhos ng ulan at malakas na hanging dala ng bagyong Quinta, ani Angat.

Samantala, aabot naman sa 37 pamilya ang inilikas noong gabi ng Linggo mula sa 3 barangay sa Liliw dahil sa banta ng pagbaha.

Ayon kay Krich Monfero, disaster officer, nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga residente ng mga barangay ng Bayate, Calumpang, at Oples dahil sa pangambang pag-apaw ng tubig sa mga ilog sa mga naturang lugar.

Close to 40 families living near the Lapad & Oples rivers in Liliw, Laguna were preemptively evacuated from their homes in anticipation of flooding



(πŸ“Έ: Liliw MDRRMO) pic.twitter.com/rGMWnebDs3