Fabella hospital sarado pa rin sa mga pasyente

MAYNILA - Bihirang pagkakataon na makitang walang pasyente ang emergency room ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila.

Ang mga nurse at midwife na karaniwang hindi napipirmi sa isang lugar, ngayo'y nakaupo lang at kahit papaano ay nakakapagkuwentuhan na.

Hindi pa rin kasi tumatanggap ng pasyente ang ospital matapos makapagtala ng 12 empleyadong positibo sa COVID-19, karamihan ay mga OB-GYN resident o mga nagte-training na doktor.

Aminado ang OB-GYN na si Dianne Nerit na nangangamba siya matapos magpositibo sa sakit ang ilan sa kaniyang mga kasamahan.

"Nakakatakot din pero kasi 'pag tumigil kami, kawawa naman 'yong ibang pasyente. This is the profession we chose," ani Nerit.

Kung tutuusin, mababa ang 12 positibong health worker sa Fabella ngayon kumpara sa 87 positibong empleyado noong Hulyo.

Pero ayon sa pamunuan ng ospital, iba ang sitwasyon ngayon kaya kailangan humantong sa pansamantalang pagtigil sa pagtanggap ng pasyente.

"Noong time na ‘yon they are coming from different areas, nasa opisina po. Hindi katulad ngayon na ang mga nag-positive natin ay grupo ng doctor na nasa main service po which is sa OB-GYN department," ani Fabella spokesperson Dr. Diana Rose Cajipe.

Sa ngayon, natapos na ng ospital ang contact tracing at naka-identify sila ng 173 na kailanang sumailalim sa swab test, kabilang ang 90 doktor at 83 pinaghalong mga nanay at sanggol.

Ayon kay Cajipe, dedepende ang muling pagtanggap ng admission ng ospital sa resulta ng test ng 173 na tao.

Tiniyak naman ng Department of Health na hindi magtatagal ang pagtigil sa pagtanggap ng pasyente.

"This is not going to be for long. Tinatapos lang ang mga proseso para maka-prevent ng infections," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Solidarity trial magsisimula ngayong taon

Ayon din kay Vergeire, ngayong taon na magsisimula ang solidarity trial ng World Health Organization para sa mga bakuna kontra COVID-19.

Pagdating naman sa trial ng mga gamot kontra sa sakit, ititigil na rin ang pagsali ng gamot na interferon dahil nakitang hindi naman ito nagkaroon ng malaking epekto sa pagpapababa ng mortality rate ng mga pasyenteng may COVID. Ang interferon ay karaniwang ginagamit laban sa iba't ibang kanser gaya ng leukemia, melanoma, at mga impeksiyong gaya ng chronic hepatitis B o chronic hepatitis C.

Ngayong Lunes, umabot sa 371,630 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang DOH ng 1,607 bagong kaso.

Umakyat naman sa 7,039 ang death toll matapos maiulat ang pagkamatay ng 62 tao.

Nakapagtala rin ng 245 bagong recovered patient ang DOH para sa 328,258 recoveries.

Dahil sa mga pagkamatay at paggaling, 36,333 ang active cases o iyong hindi pa gumagaling sa sakit.