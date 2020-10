DSWD may P890-M halaga ng ayuda para sa mga nasalanta ng mga bagyo

MAYNILA - Inihayag ng Malacañang nitong Lunes na nakapaghanda ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng resources para matulungan ang mga naapektuhan ng mga bagyo na dumaan habang may pandemiya.

“As of October 25, 2020, ang DSWD po ay mayroon na pong stockpiles kasama na rito ang food packs at standby funds amounting to more than P890 million or P890,596,116.79. That’s P890 million. Ang mga ito ay nasa DSWD Central Office at iba’t ibang field offices ng ahensiya," ani Presidential spokesperson Harry Roque.

Ayon sa kaniya, naglabas ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng memorandum kung saan nakalagay ang guidelines sa LGUs sa pagtugon sa mga apektado ng bagyo ngayon panahon ng pandemya.

Kabilang dito ang pag-iingat sa pamamahagi ng relief goods at management ng evacuation areas.

“Mag-preposition na ng relief goods, magkaroon na ng evacuation centers kung saan susundin ang minimum health standards, kagaya ng pagsuot ng mask at ng face shields at mayroon din pong reminder ang NDRRMC sa lahat ng lokal na pamahalaan, lahat po ng magsisintomas kinakailangan i-isolate po sa mga evacuation centers,” ani Roque.

