Bayan Mo i-Patrol Mo: Hagupit ni Bagyong Quinta sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas

Kori Quintos, Sarah Sales, at Cielo Gonzales, Bayan Mo, Ipatrol Mo

Tumumba ang mga puno at gumuho ang ilang mga bahay sa Barangay Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur ngayong Lunes, Oktubre, 26, 2020. Larawang kuha ni Bayan Patroller Kenneth Payte

MAYNILA — Idinokumento ng ilang mga netizens ang pananalasa ng Bagyong Quinta sa kani-kaniyang lugar sa bansa ngayong Lunes.

Nanatiling malakas ang bagyo at papunta na West Philippine Sea at inaasahang aalis na sa Philippine area of responsibility sa Martes, ayon sa PAGASA.

Mistulang dagat na ang baha malapit sa bahay ni Bayan Patroller Rose Aldovino Cabuhal at umabot na, aniya, sa terminal ng tricycle malapit sa kanila, bandang 7:00 ng umaga sa Puerto Galera, Oriental Mindoro.

Ayon kay Cabuhal, ramdam nila ang lakas ng ulan dahil tapat lang sila ng pier sa Balatero Port.

“Mayroon namang nakabantay na barangay official, ‘yung ibang part po pinalikas na. Ok naman [kami rito.] Medyo mataas naman bahay namin,” kwento ni Cabuhal.

Itinabi naman ng ilang mangingisda ang mga bangka nila sa lakas ng hangin, alon at ulan sa Quezon, Quezon, base sa mga kuha ni Bayan Patroller Ritchelda Salamat nitong Linggo.

Sa kasamaang palad, tinangay at nasıra naman ang ilang bangka sa parehas na munisipalidad sa mga kuha ni Bayan Patroller Jay-ar Ervera bandang 7:00 ng umaga ngayong Lunes.

Dagdag pa niya, makikita rin ang mga sanga ng puno na naputol dahil sa lakas ng hangin sa lugar.

Nakararanas naman ngayon ng malakas na hangin at ambon sa lugar ni Bayan Patroller Jester Pagkaliwagan sa Barangay Poblacion Zone 5, Taal, Batangas.

Kwento niya, kagabi ay bumuhos na ang malakas na ulan, at nagsimula naman lumakas ang hangin sa madaling araw, at nawalan na rin ng kuryente bandang 4:00 ng umaga.

Aniya, wala namang pagbaha na nararanasan sa kanilang barangay sa kasalukuyan.

Lumikas naman ang ilang mga kapitbahay ni Bayan Patroller Genesis Valenzuela at pansamantalang tumuloy sa bahay nila sa Mangangan I, Baco, Oriental Mindoro, dahil patuloy pang tumataas ang baha sa kanilang lugar bandang 7:00 ng umaga ngayong Lunes.

Aniya, pinasok na rin ng baha ang ilalim na bahagi ng kanilang bahay ngunit may ikalawang palapag ito na kayang pansamantalang magpatuloy ng hanggang 12 pamilya.

“[Tatlong] malaking ilog at isang creek po ang nakapalibot sa amin, ‘yung creek po ay daanan talaga ng tubig galing bundok. Paanan po kami ng bundok Halcon,” ani Valenzuela.

Nakaranas naman ng malakas na hangin at ulan sina Bayan Patroller Rosaly Suarez De Guzman sa Barangay San Jose Sico, Batangas City ngayong araw.

Kwento ni De Guzman, nasira ang bubong ng isang kubo malapit sa kanila dahil sa lakas ng hangin pero wala namang nakatira roon.

Nasira rin ang ilan sa kanilang mga tanim, at pinasok ng baha ang bahay, dagdag pa niya.

Ayon kay De Guzman, nasa maayos naman silang kalagayan ngayon pero nakaramdam sila ng takot nang lumakas ang hangin.

“Nine-nerbiyos na [kami] kanina, talaga pong simula 4 a.m. lakas po ng hangin,” aniya.

Dumapa naman ang mga pananım sa Bariw, Camalig, Albay, sa kuha ni Bayan Patroller Renz Adrian Ronda bandang 9:00 ng umaga.

Ayon kay Ronda, pinasok din ng baha ang kanilang bahay at may baha pa rin sa ilang bahagi ng kanilang lugar sa ngayon.

Tumumba din ang mga puno at gumuho ang ilang mga bahay sa sa Barangay Old Moriones, Ocampo, Camarines Sur, base sa nakuhanang larawan ni Bayan Patroller Kenneth Payte Lunes ng umaga.

Kwento ni Payte, bahay ito ng kanyang kapitbahay pero wala namang nasaktan sa kanila at sa ngayon ay nasa evacuation center na.