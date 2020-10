Bagsik ng bagyong Quinta naramdaman sa southern Luzon

Nag-iwan ng pinsala sa mga bangka sa bayan ng Naujan, Oriental Mindoro ang bagyong Quinta, na nag-landfall sa lalawigan nitong Oktubre 26, 2020. Retrato mula kay Gheymark Fabellon

Natumba ang mga poste ng kuryente, nilipad ang bubong ng mga bahay, at lumikas ang libo-libong mga pamilya sa ilang lugar sa southern Luzon dahil sa malalakas na hangin at pag-ulang dala ng bagyong Quinta.

Sa Batangas City, 80 pamilya ang inilikas sa mga paaralang ginawang evacuation center, kung saan pinapanatili ang minimum health standards dahil sa patuloy na banta ng coronavirus disease (COVID-19).

Bilang pag-iingat laban sa sakit, isang pamilya lang ang pinapayagang tumuloy sa isang silid-aralan.

Pero may pangamba pa rin ang ilang evacuee na makakuha ng COVID-19, tulad ni Flora Maraisgan, na kasamang lumikas ang kaniyang buong pamilya pati mga apo.

"Nakakatakot sa bagyo, nakakatakot 'yong pupuntahan mong lugar," ani Marasigan.

"'Yon ngang COVID, baka imbes na wala kami sakit, baka magkaroon," aniya.

Nabagsakan ng mga bahagi ng puno ang ilang bahay at sasakyan dahil sa lakas ng hangin.

Sa Lipa City, dama rin ang hagupit ng bagyong Quinta matapos mabagsakan ng puno ang ilang bahay. Nasa higit 20 pamilya ang inilikas sa lungsod.

Sa bayan ng Mabini, sumabit ang mga nilipad na yero sa mga kawad ng kuryente.

Sa Port of Talaga, sumadsad ang ilang barko at nabasag ang salamin sa bintana ng tanggapan ng Philippine Ports Authority dahil sa malalaking alon at malalakas na hangin.

Sa bayan ng Tingloy, isang barko ang tumama sa mga bahay at bangka.

Sa Liliw, Laguna, buong bayan ang walang kuryente mula pa noong gabi ng Linggo dahil posible raw na naapektuhan ng bagyo ang linya ng kuryente.

Sa Calapan City, Oriental Mindoro, binaha ang maraming lugar dahil sa pag-awas ng Panggalaan River at Bucayao River.

Tinatayang 1,000 pamilya ang nailikas umano sa buong lalawigan.

Nagmistulang dagat naman ang palayan sa Barangay Santa Isabela sa Calapan City dahil sa bahang dulot ng ulan.

"'Yong mga agricultural areas natin nakakapanghinayang kasi ang dami na dapat aanihin," ani Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor.

Nilipad din ang mga bubong sa maraming bahay sa Calapan, kaya problemado ngayon ang mga tulad ni Emeteria Patrana.

Nagpapasalamat na lamang si Patrana dahil nakalikas sila.

Tumba rin ang mga poste ng kuryente at puno sa lungsod.

Bukod sa Calapan, matinding pinsala rin ang inabot ng mga bayan ng Naujan, Pola, Socorro, Pinamalayan, at Baco dahil sa bagyo.

Hiniling na ni Dolor na ideklara na ang state of calamity sa kanilang lalawigan.

Minamadali na ang pagbabalik ng supply ng kuryente pero unti-unti muna ito.

-- Ulat nina Jeck Batallones at Dennis Datu, ABS-CBN News