Virtual cultural gallery ng Pilipinas sa Australia muling inilunsad

CANBERRA, AUSTRALIA - Muling inilunsad ang virtual cultural gallery ng Pilipinas sa Australia sa pangunguna ng Philippine Embassy sa Canberra. Ang “Mabuhay Straya” website ay naglalaman ng kasaysayan ng relasyon at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Kabilang sa pwedeng i-browse sa virtual resource ang mga naging pagbabago sa arts, travel, cusine at commerce sa pagitan ng dalawang bansa.

Ang salitang “mabuhay” sa Pilipinas ay madalas gamitin bilang masayang pagbati o o mainit na pagsalubong at nangangahulugan ng “long live” sa wikang Ingles habang ang “Straya” o pinaikling salita na Australia ay hango naman sa “Straya Day” na karaniwang tawag ng mga Australian sa kanilang National Day na ipinagdiriwang taun-taon tuwing ika-26 ng January.

Ang virtual gallery na “Mabuhay Straya” ay isang paraan ng Embahada bilang isang malugod na pagtanggap o pagsalubong sa mga stakeholder sa Australia at bahagi na rin ng pagdiriwang ng pagkakaibigan at pagkakaisa ng Pilipinas at Australia. Ipinadiwang noong nakaraang taon ang ika-75 anibersaryo ng PH-AU diplomatic relations.

Ayon pa sa Embahada, nauna nang nailunsad ang nasabing cultural gallery noong May 2020 para sa patuloy na ugnayan ng Filipino community at Australian stakeholders sa kabila ng physical distancing at travel restrictions noon dahil sa COVID-19. Isa ring paraan ang website para sa mga programa ng Embahada na nagsusulong para sa mga Filipino leaders, artists at influencers sa Australia.

Hinihikayat ang lahat na bisitahin ang online gallery na Mabuhay Straya.