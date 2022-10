Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nais ni Gina Centeno na pagsamahin sa isang sementeryo ang apat na kaanak para isa na lang ang pupuntahan ng kaniyang pamilya tuwing Undas.

Ang problema, ang kaniyang pumanaw na nanay, dumaan sa cremation, habang hindi naman cremated ang tatlong kaanak.

Para malipat ang tatlo, kailangan din silang ipa-cremate at ang gastos ay aabot na sa P10,800 para sa serbisyo at sisidlan o urna pa lang.

"Kaya po ako pumunta ngayon dito, ililipat po rito, ipapalipat din po namin. 'Yun pong kapatid ko, lolo at lola ko. Dito na rin po para pagka Undas po isang puntahan na lang po," ani Centeno.

May hometown discount na si Centeno sa Mandaluyong local government kung saan libre pa ang mismong pagpapa-cremate.

Pero dahil tumataas na ang presyo ng diesel na ginagamit para rito, pinag-iisipan na ng Mandaluyong na maningil na lalo't pinapayagan na rin nila ang tradisyonal na libing.

"Siyempre kasi diesel yan eh, every day kami 400 liters. Wala tayong magagawa kasi kailangan," ani Andy Natividad, officer-in-charge ng Garden of Life Memorial Park sa Mandaluyong.

Aabutin ng 12,000 liters ng diesel kada buwan ang kakailanganin para umandar ang mga crematorium. Katumbas ito ng P950,000 hanggang P1 milyon kada buwan.

Iniisip na rin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na taasan ang singil ng kanilang cremation services, na huling may taas-presyo noong 2021.

"For the next year, if i-subsidize pa rin ng city government ang cremation services, most likely magkakaroon ng increase diyan," ani QC Civil Registry Department Chief Administrative Officer Paolo Brillantes.

Hindi lalagpas sa P15,000 ang presyong sinasalo ng Quezon City LGU sa cremation. Nasa P13,000 naman ang sinisingil sa Mandaluyong.

Hindi bababa sa P40,000 ang presyo ng mga private cremation service, pero hindi pa kasama ang iba pang gastos gaya ng sisidlan na P2,000 hanggang P13,000, depende sa materyales.

Umaabot naman sa daang libo ang presyo ng nitso depende sa lokasyon, at iba rin ang presyo kung may kasamang lamay.

-- Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News