Bukas na ulit pero limitado ang operasyon sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) matapos lumagpas sa runway at sumadsad ang isang eroplano na galing South Korea.

Bandang alas-5 ng madaling araw ngayong Martes nang magbalik sa normal ang operasyon sa paliparan.

Binuksan na ang runway pero pinaikli ang operasyon nito dahil hindi pa nakukuha hanggang ngayon ang sumadsad na Korean Air Flight KE631.

Nasa 17 flights ang nakalapag sa Cebu at may mga paalis rin.

Ayon kay Glenn Napuli, assistant general manager ng MCIA, bagaman nakabalik sa operasyon ang airport, hindi pa rin puwede ang mga flight sa gabi dahil sira ang ilan sa mga ilaw buhat nang sumadsad ang eroplano.

Hindi rin aniya puwede ang mga Airbus 330 at malalaking eroplano kung naka-full capacity dahil mahihirapan ito sa pag-take off at landing.

Nasa alas-5 ng madaling araw hanggang alas-5 ng hapon lang din ang operasyon ng airport.

Nasa 2 linggo umano ang tinitingnan na panahon bago maibalik sa full operations ang airport.

Sa ngayon, wala pang panibagong impormasyon tungkol sa imbestigasyon sa insidente.

Dumating ngayong Martes ang mga opisyal ng Korean Air at engineer nito upang magsagawa ng inspeksiyon.

Patuloy rin ang pagkuha sa aircraft, na planong ilipat sa itinuturing na safe zone na bahagi ng runway.

— Ulat ni Annie Perez