Anjo Bagaoisan at Raya Capulong, ABS-CBN News

(UPDATE) Nag-aabang na sa pagdagsa ng mga tao sa Undas ang mga nagtitinda at ibang naghahanapbuhay sa loob at paligid ng Manila North Cemetery .

Isang linggo bago ang Nobyembre 1, naglabas na ng ititindang kandila at bulaklak si Nimfa Balatucan, 55, na may maliit na tindahan at kainan sa labas ng sementeryo.

Binili niya nang bultuhan ang mga kandila at pinagparte-parte sa plastic, lalo na ang mga maliliit na binebenta ng P100 kada 3 piraso.

Nakahanda na rin ang mga bulaklak na kinuha niya sa Dangwa at ire-repack bago ibenta.

Nagpapasalamat siya na magbubukas na ang sementeryo para sa Undas pagkatapos ng dalawang taon.

Kuwento niya, noong mga nakaraang taon, “’Yong ano po namin, pagkain, okay naman po, pero ‘yong bulaklak, matumal.”

Doble kayod naman ang tricycle driver na si Arturo Capones, 44, na nakatira sa loob ng Manila North.

Bukod sa pamamasada, may mga inaalagaan rin siyang mga libingan.

“Kukuha lang ako ng pang-almusal nito eh, ng anak ko. Maya-maya, maglilinis na’ko,” sabi ni Capones.

Hahabulin niya ngayong Martes ang huling araw ng paglilinis at pagpipinta ng mga puntod.

Ginagawa na niya ito nang tatlong dekada.

Malaking bagay ito sa kikitain niya lalo’t simula sa weekend ay ipagbabawal nang pumasok sa sementeryo ang mga sasakyan gaya ng mga tricycle.

“Tulad dati, ‘di ba, two years walang ano. Kaya ngayon babawi tayo,” sabi niya.

Samantala, nagtulong-tulong ngayong Martes ang mga tauhan ng Manila city government, Manila Police District at pamunuan ng sementeryo sa paglilinis sa sementeryo.

Nag-inspeksiyon din si National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Brig. Gen. Jonnel Estomo sa lugar upang makita ang kahandaan at latag ng seguridad.

Ayon sa NCRPO, wala silang namo-monitor na banta sa seguridad ngayon habang papalapit ang Undas pero hindi anila sila nagpapakakampante.

Nag-ikot din ang EcoWaste Coalition at nanawagan sa mga pupunta sa sementeryo na panatilihing maayos at malinis ang pagunita sa Undas.

Taliwas naman sa nauna nilang inanunsyo, nilinaw ngayon ng pamunuan ng Manila North Cemetery na papayagan na nilang makapasok ang mga edad 12 pababa sa panahon ng Undas kung ito ay bakundo laban sa COVID-19.

Ipakita lang anila ang vaccination card papasok sa sementeryo.

Simula ngayong weekend, Oktubre 29 hanggang Nobyembre 2, All Souls Day, bubuksan lang ang sementeryo sa bisita ng alas-5 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.



Tanging madadaanan lang papasok ang main gate, habang bubuksan ang gates 2 at 3 para lang labasan ng mga tao mula alas-7 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

Ihihinto naman sa Biyernes ang paglilibing at cremation, at ibabalik ng Nobyembre 3 pagkatapos ng Undas.