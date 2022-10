Sinuspende muna ng Manila Police District (MPD) ang 3 pulis na rumesponde noong Lunes sa pamamaril sa Santa Mesa, na ikinasawi ng kasambahay ng babaeng suspek.

Ayon kay Maj. Philipp Ines, public information officer ng MPD, 2 beses pang bumalik sa Barangay 570 ang suspek sakay ng kaniyang sasakyan.

Noong una'y wala itong kabarilan ngunit may mga pulis nang nakatambay sa lugar sa pangalawa nitong balik.

Ang nasabing mga pulis ang humabol sa sasakyan ng suspek hanggang sa kanto ng Pureza Avenue at Magsaysay Boulevard, kung saan na-corner ang suspek.

"During doon sa paghahabulan nila... pinuputukan sila nitong onboard sa sasakyan. Nagkaroon nitong exchange of fire at ang claim ng mga pulis natin, ang purpose nila ay patigilin itong sasakyan," ani Ines.

Nauna nang iniulat na hinabol ng mga awtoridad ang suspek matapos itong magpaputok ng baril habang may komprontasyon sa dati niyang kinakasama.

Nasawi sa barilan ang kasambahay ng suspek, na ngayo'y hawak ng pulisya.

Mananatiling suspendido ang 3 pulis-Maynila habang tuloy ang imbestigasyon sa kaso.

Hindi pa natutukoy umano kung sino ang nakabaril sa kasambahay.