Ininspeksyon ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang dalawang terminal ng bus na nasa EDSA sa Quezon City.

Unang binisita ni MMDA acting chair Engr. Carlo Dimayuga ang Five Star bus terminal at isinunod ang terminal ng Baliwag Transit.

Ayon kay Engr. Dimayuga, ginawa nila ang inspeksyon bilang paghahanda sa buhos ng mga bibiyahe ngayong paparating na Undas. Target nila ang tuluy-tuloy at maayos na daloy ng trapiko para sa mga pauwi sa kani-kanilang probinsya.

Pero hamon ngayon ang mabilis na turnaround o pag-alis at pagdating ng mga bus.

“Ang nakikita kong susi mabilis na turnaround ng bus ang challenge ay yung matagal na mapuno. We are here with the other agencies to make sure na ang traffic will be smooth flowing...Pag di nakakaalis nagtatagal, cause of delay," ani Dimayuga.

Kinausap din ni Dimayuga ang pamunuan ng dalawang terminal para malaman ang kanilang mga pangangailangan. Napag-alaman niya na nasa 70 percent lang ng mga bus ang bumibyahe.

"We are assuring the bus companies. Just tell kung anong kailangan nila like clearing...Yung mga sister companies yan and tumulong. 70% available buses nila kasi yung iba sira. May ilang sira pero may sister companies sila na tutulong sa pagdagdag ng mga bus," aniya.

Dahil na rin sa dami ng inaasahang bibyahe, nasa 1,500 traffic enforcers ang ide-deploy sa Undas. Giit ni Dimayuga, bawal muna silang lumiban sa trabaho.

Sa October 28 nila matatantya kung gaano karaming mga pasahero ang bibiyahe ngayong Undas.

"Malalaman ng terminals yan on the 28th meron na tayong tantya ng mga lalabas ang sabi nila mga libo raw po," ani Dimayuga.

Pero giit ng MMDA, ang pinakatututukan nila ay ang maayos na sistema ng trapiko sa pagbiyahe ng maraming pasahero ngayong Undas.

Bukod sa pag-inspeksyon sa terminal, sumakay din si Dimayuga sa isa sa mga bus ng Baliwag Transit para matiyak ang sitwasyon ng mga pasahero sa loob ng bus.

Samantala, ayon naman sa bagong MMDA Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit head na si Bong Nebrija, tuluy-tuloy ang kanilang clearing operations, mula sa mga terminal ng bus at sa labas nito, hanggang sa mga sementeryo at mga daanan patungo sa sementeryo.

"Nagsimula na kami noong Sabado, alam na namin ingress engress. We will assure you na ang dadaanan niyo from here to NLEX o sa SLEX will be clear. We will be clearing this para mas mabilis makaalis makarating ang bus sa Undas," ani Nebrija.

Natapos na rin umano silang mag-clearing operations sa ilang lungsod tulad ng San Juan at maging sa mga daanan patungong mga sementeryo. Tiniyak din ng MMDA na nagtalaga na sila ng mga standby personnel na reresponde sa mga road emergency.

Hindi rin umano sususpindihin ang number coding maliban lang sa holiday.