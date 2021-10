Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Samu't sari ang espekulasyon sa magkasunod na pulong ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa 2 kumakandidatong pangulo sa Halalan 2022.

Noong weekend, kumalat sa social media ang mga larawan kung saan kitang magkasama si Duterte-Carpio at presidential aspirant Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa Cebu.

Pero doon, muling idiniin ni Duterte-Carpio na hindi siya tatakbong pangulo, kahit siya pa rin ang nangunguna sa pinakahuling survey.

"I have no plans to run as the president," aniya.

Sinabi rin ng alkalde na pinag-usapan lang nila ni Marcos kung paano makakatulong ang partido niyang Hugpong ng Pagbabago sa pagtakbo ng dating senador.

Nitong Lunes naman, sinadya ni PDP-Laban standard bearer Sen. Ronald "Bato" dela Rosa sa Davao City Hall si Duterte-Carpio.

Ang sabi lang ni Dela Rosa, "pinaalalahanan" lang niya si Duterte-Carpio na malapit na ang November 15, ang deadline ng substitution ng mga kandidato.

Nauna nang sinabi ni Duterte-Carpio na pagka-mayor muli ng Davao City ang tatakbuhan niya pero marami pa rin ang may haka-haka sa posibilidad ng substitution.

—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News