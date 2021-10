MAYNILA - Ibinalik sa low-risk ang classification ng Pilipinas pagdating sa mga kaso ng COVID-19 matapos bumaba nang 48 porsiyento nitong nakaraang dalawang linggo.

Low-risk din ang bed utilization rate ng bansa habang moderate risk pa ang ICU utilization rate. Pero una nang ipinaliwanag ng Department of Health na mas matagal mabakante ang mga ICU (intensive care unit) ng mga ospital dahil mas matagal din ang panahon bago gumaling ang mga may malalang uri ng sakit.

Wala na ring rehiyon ang itinuturing na high risk.

Sa katunayan, karamihan ay low-risk na maliban na lang sa Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Ilocos Region at Metro Manila na moderate ang risk classification.

Paalala naman ng Department of Health na kung lalabas ngayong Kapaskuhan, sundin ang health protocols at iwasan ang mga malalaking gathering.

"Sana kung tayo ay magkakaroon ng pagsasalo-salo, let’s maintain our family bubble. Kung hindi maiiwasan, may ibang kamag-anak na makita rin, mag-mask at gawin sa labas ng mga bahay. Lahat ng ating gagawin mula nang ma-deescalate to alert level 3, nakasalalay sa ating lahat kung babalik tayo uli sa paghihigpit ulit," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Samantala, pinaghahandaan na ng World Health Organization (WHO) ang pagiging endemic o pagiging bahagi ng buhay ng bawat bansa ng COVID-19.

"It is plausible that the virus will not disappear," ani WHO Western-Pacific Region Director Dr. Takeshi Kasai.

Dagdag niya: "We are now working with countries across the Western Pacific to plan for endemic COVID-19 with the focus on protecting the vulnerable and avoiding the red line where health services are overwhelmed."

Ayon pa sa WHO, hindi pa nilang nakikitang mawala sa mundo sa ngayon ang COVID-19.

"I'm very happy to see the number of cases going down in the Philippines and not only in the Philippine but several countries in our region. But the virus is really widely entrenched around the world. We should anticipate that this virus would continue to surge within the countries. It is important to shift our approach and make our societies resilient and able to cope with continuous surge," ani Kasai.

Magagawa lang daw ito kung patuloy nang mababakunahan ang mas maraming tao at hindi titigil ang pagpapatupad ng mga hakbang para maprotektahan ang kalusugan.

Dapat din daw paghandaan ang posibilidad na muling pagtaas ng mga kaso lalo't hindi maiiwasan ang muling pag-mutate ng virus na nagdudulot ng iba-ibang variant.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News