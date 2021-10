Nasa 60 na mga container shipment na puno ng mga smuggled agricultural product ang sinira at sinunog ng mga awtoridad sa Porac, Pampanga Lunes ng umaga.

Nasa P360 milyon ang halaga ng mga shipment na ito na nasabat ng Bureau of Customs-Port of Subic. Ito na ang pinakamalaking confiscation at forfeiture ng mga agri products sa nasabing pantalan.

Ayon sa BOC, dineklarang mga frozen bread, frozen jam, at yellout onion ang mga shipment. Pero nang siyasatin, iba ang laman.

"Iba't ibang laman nito, may carrots, broccoli, onions," ani Agriculture Asec. Federico Laciste Jr. ng Wide Field Inspectorate.

Nakaconsign ang mga ito sa Zhenpin Consumer Goods Trading, Duar Te Mira Non-Specialized Wholesale, Gingarnion Agri Trading, and Thousand Sunny Enterprise.

Aminado ang mga awtoridad na mahirap makipagkompitensiya sa presyo ng mga imported na 'di hamak na mas mababa kumpara sa mga local produce, pero pagdidiin ng mga eksperto, hindi nakasisiguro ang konsyumer kung ligtas kainin ang mga ito.

"May health hazard tayo kasi hindi dumadaan sa legal na facilitation, so kung wala yang import permit. Hindi natin alam kung may peste ba yan o galing sa ano, mostly hindi ito fit for human consumption," ani Laciste.

— Ulat ni Gracie Rutao

