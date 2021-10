Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Ihinihirit ang pamimigay ng booster shot kontra COVID-19 sa mga healthcare worker at senior citizen sa ika-4 quarter ng taon.

Sa sulat ng Health Technology Assessment Council, inirerekomenda ng mga eksperto ang pamimigay ng booster shot sa mga health worker at senior citizen anim na buwan matapos ang kanilang primary vaccination kung may sapat na suplay ng bakuna at naabot na ang katanggap-tanggap na vaccination coverage.

Susundan naman ito ng iba pang priority groups sa 2022, kung nabakunahan na sa hindi bababa sa 50 porsiyento ang bilang ng mga nasa priority group at naabot naman ang 70 porsiyento na vaccination rate ng target population sa mga hotspot region gaya ng Metro Manila, Cebu, Davao, Iloilo, Calabarzon, at Central Luzon.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, pasado na ang rekomendasyon sa Department of Health.

"Ito po ay pinag-uusapan. Plans are underway. Kailangan lang talagang antayin yung Emergency Use Authority kasi kailangan nating ma-amend yung EUA na meron ngayon sa mga bakuna, dahil hindi naman nakasaad d'yan yung third doses o kaya booster doses. So inaantay lang natin ang EUA. Pinagpaplanuhan na po 'yan. And we will be informing the public in the coming days," ani Vergeire.

Nakatakdang pag-usapan ng pandemic task force ang panukala sa kanilang pagpupulong ngayong Huwebes.

Sisimulan na rin sa Oktubre 29 ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga batang may health risk sa labas ng Metro Manila.

Paalala ng World Health Organization, kailangan pa ring tugunan ang isyu pagdating sa hindi pantay na alokasyon ng mga bakuna lalo na sa labas ng Metro Manila.

Ikinasa na rin ang dry run para sa trial ng mix-and-match ng COVID-19 vaccines sa Davao at Muntinlupa.

Kung magiging matagumpay ito, saka pa lang uumipisahan ang trial kasama ang Marikina City sa katapusan ng Oktubre o sa Nobyembre.

Paglilinaw ng mga awtoridad na hindi ito pang-booster shot dahil ang 3,000 participants ay hindi pa bakunado.

Aalamin sa trial kung anong kombinasyon ng mga bakuna ang pinaka-epektibo sa mga Pilipino.

-- Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News