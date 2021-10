APECO binigyan ng mas mababang budget ng Senado

MAYNILA - Hindi pinagbigyan ng Senate Sub Committee on Finance ang hirit na budget ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority (APECO) para sa susunod na taon.

Sa pagdinig nitong Lunes, nainis si Senador Richard Gordon dahil tila hindi aniya handa ang mga opisyal ng APECO na sagutin ang ilan sa kanyang mga tanong.

Kaya nagbanta siya na gagawing piso ang budget ng APECO.

Puna pa ni Gordon kulang sa istruktura at pasilidad ang APECO at mababa rin ang kita nito.

"You submitted a revenue of P72.7 million against our government subsidy of P2.2 billion. How do you justify that?" aniya.

Tugon naman ni APECO President and CEO Israel Maducdoc, ongoing ang kontruksyon para sa ilang pasilidad at may sisimulan din sa susunod na taon.

May lima hanggang pito rin aniya silang locators at madaragdagan pa sa susunod na taon.

Pero hindi pa rin nasiyahan si Gordon sa sagot kaya sinuspinde muna ang pagdinig at tumawag sa chairman ng Senate Finance Committee na si Senator Sonny Angara.

Pagbalik ng pagdinig ay nagmosyon si Senator Nancy Binay na ang aprubahan lang sa budget ng APECO para sa personnel services na P34.672 million.

Paliwanag ni Gordon, suportado nila ni Senator Binay ang APECO pero simula anya 2008 ay bigo na maabot ang mithiin noong itatag ang APECO.

"This will serve as a warning to you that if you do not do it, you may lose the budget on plenary. It's very difficult for me to appear there and try to justify the budget with all the hang-ups you have shown here," ani Gordon.

"Nagpapasalamat na lang po kami at kung pupuwede pa nga pong i-appeal namin we will promise for whatever can be done for APECO dahil wholeheartedly lahat kami maayos ang takbo ng APECO pero sa mga nangyayari po sa mga inabot po namin, mga kalamidad at ito nga pong nagdaang pandemya meron kaming 12 prospective locator yung iba nakapirma na sa amin ng lease contract," ayon naman kay Maducdoc.

Sa National Expenditure Program, P52.216 million ang panukalang budget ng APECO.