U-turn slot sa Waltermart Muñoz isasara simula Oktubre 26

Isasara ng Metropolitan Manila Development Authority simula Oktubre 26 ang U-turn slot malapit sa Waltermart Muñoz sa EDSA. Bianca Dava, ABS-CBN News

MAYNILA — Isa na namang U-turn slot sa EDSA ang isasara ng Metropolitan Manila Development Authority.

Simula Lunes, Oktubre 26, hindi na maaaring gamitin ng mga motorista ang U-turn slot malapit sa Waltermart Muñoz at Panorama Building sa Quezon City.

Kabilang ito sa 13 U-turn slot sa kahabaan ng EDSA na isasara hanggang matapos ang taon para bigyang daan ang EDSA busway project.

"Pangatlong U-turn slot po out of the 13 U-turn slots na isasara along EDSA para bigyang daan ang city buses natin na dumadaan sa EDSA," ani MMDA Spokesperson Celine Pialago.

Ianbisuhan ang mga apektadong motorista na dumaan sa mga alternatibog ruta tulad ng U-turn slot pagkalagpas ng Dario Bridge sa tapat ng Landers para sa mga southbound.

Para sa mga northbound, alternatibong ruta ang EDSA-Quezon Avenue flyover.

Pero sa susunod na 2 linggo, isasara rin ang U-turn slot sa Dario Bridge kaya uusod din ang lilikuan ng mga motorista, ani Pialago.

"Every two weeks, may isasarang U-turn slot. After EDSA Muñoz, isusunod naman ang sa may Dario Bridge malapit sa Landers," aniya.

"Priority natin ang ating commuting public, mga kababayan na sumasakay ng public transport. Bibilis po ang takbo ng city buses," dagdag ni Pialago.

Aminado ang MMDA na mas malayo na ang iikutin ng mga motorista sa bagong EDSA pero tiwala umano silang mas mapabibilis nito ang biyahe ng mga sasakyan.

Pinayuhan din ng ahensiya ang mga motorista na gamitin ang pinakakanang bahagi ng EDSA, pati mga secondary road. -- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News