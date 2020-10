Pag-isyu ng retirement visa sa mga dayuhan pinasuspende muna

Ipinasuspende ng board ng Philippine Retirement Authority (PRA) ang pagbibigay ng retirement visa sa mga dayuhan.

Ito ay matapos maalarma ang ilang senador sa pagpasok ng mga Chinese retiree na 35 lang ang edad.

Noong Biyernes, ipinatigil ang pagbibigay ng special retirees residence visa (SRRV) sa mga dayuhan habang pinag-aaralan ng PRA ang patakaran sa pagtanggap ng edad at visa deposit requirements ng mga tatanggaping dayuhang retiree.

Muling magpupulong ang board sa Nobyembre 6 para pag-usapan ang isyu.

Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2021 budget ng Department of Tourism (DOT) noong Lunes, nabahala ang ilang senador sa patakaran ng PRA na tumanggap ng mga dayuhang retiree mula edad 35 pataas.

Higit 70,000 ang kabuuang bilang ng dayuhang retirees sa bansa at higit 27,000 o halos 40 porsiyento dito ay galing China.

Sumulat na ang PRA, isang attached agency ng DOT, sa Department of Labor and Employment para alamin ito.

"Binigyan kami ng datos nila na more or less itong retirees namin ay hindi nag-e-engage in any kind of illegal transaction," ani PRA General Manager Bienvenido Chy.

Diskumpyado si Sen. Richard Gordon dahil ang edad 35 ay pasok sa soldier's age, lalo't mainit ang alitan sa teritoryo ng Pilipinas at Tsina sa South China Sea.

"That's dangerous... You have to look at history. All the people from Japan before the war were here posing as construction workers, people making hemp. You better take a look at that. That’s a national interest consideration there, national security," ani Gordon.

"This has been the practice when I came in... I am just continuing the program," sagot ni Chy sa senador noong pagdinig.

Ibinaba sa 35 anyos mula sa dating 50 anyos ang minimum age ng dayuhang retirees noong 1993.

Tiniyak naman ng DOT na pag-iibayuhin nito ang pag-monitor sa mga profile at aktibidad ng mga dayuhang retiree sa bansa. -- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News