P500-K halaga ng 'shabu' nakumpiska sa 'tulak' sa Lucena City

Arestado ang isang suspek matapos makuhanan ng may P500,000 halaga ng hinihinalang shabu sa operasyon sa Lucena City, Quezon province, sabi ngayong Linggo ng pulisya.

Sa ulat ng Quezon Police Provincial Province, nagkasa ng buy-bust operation laban kay alyas "Mata" sa Purok Little Baguio sa Barangay Ibabang Dupay.

Isang pintor ang 34 anyos na si "Mata" na notoryus sa pagtutulak ng ilegal na droga sa kaniyang lugar, ayon sa pulisya.

Hinuli si "Mata" matapos umano niyang bentahan ng droga ang isang pulis na nagpanggap na buyer.

Nakuha sa suspek ang 19 na sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na halos 26 gramo at may street value na higit P521,000.

Nakadetene ang suspek sa custodial facility ng Lucena City Police Station.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News