Tatlo ang patay at dalawa ang sugatan matapos mauwi sa barilan ang pagdidikit ng campaign posters para sa barangay elections sa Barangay Rosary Heights 12, Cotabato City nitong Lunes ng gabi.

Dalawa sa mga nasawi ay tumatakbong barangay kagawad, ayon sa pulisya.

Nagsasabit ng mga poster ang mga biktima nang paputukan sila ng mga suspek bandang alas-9:30 ng gabi, ayon kay PCol. Querubin Manalang, hepe ng Cotabato City police.

Nagsitakbuhan naman ang mga residente sa kani-kanilang bahay, nagkaroon ng habulan, at maya-maya pa ay narinig muli ang magkakasunod na putok ng baril sa lugar.

Dead on arrival sa ospital si Nur-Moqtadin Butucan, kandidato sa pagka-barangay kagawad ng Rosary Heights 12; Alfar Singh Ayunan Pasawiran, 21-anyos na barangay kagawad candidate sa Kalanganan 2; at si Faisal Abas, residente ng Kalanganan 2.

Sugatan naman si Saipul Sapalon at Fajeed Daud, parehong residente ng Kalanganan 2.



Naaresto ng mga awtoridad ang 12 indibidwal at narekober ang ilang baril at 2 handheld radios.

— Ulat ni Lerio Bompat

