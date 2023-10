Patay ang isang babae matapos barilin ng motorcycle rider sa Caloocan City, Oktubre 24, 2023.

Patay ang isang babaeng angkas matapos barilin ng motorcycle rider nitong madaling-araw ng Martes sa Caloocan City.

Base sa kuha ng CCTV, makikitang sakay ng motorcycle ang rider at babaeng angkas sa may 12th Avenue pasado alas-4:30 ng madaling araw.

Binaba ng rider ang babae sa gilid ng kalsada pero maya-maya'y malapitang binaril ng rider ang babae at nagmadaling tumakas.

Binawian ng buhay ang angkas na nagtamo ng isang tama ng bala sa ulo.

Walang pagkakakilanlan ang babae at hindi rin siya kilala ng mga residente sa lugar.

Hinala naman ng Caloocan police ay magkakilala ang suspek at biktima.

"As of now po nagba-backtracking kami for possible [na] dagdag information para matukoy natin [ang] salarin sa krimen," ani PMaj. Marvin Villanueva.

Nakalap ng pulisya sa pinangyarihan ng krimen ang isang basyo ng bala habang patuloy ring tinutugis ang suspek.