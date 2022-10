Arestado ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group - CAMANAVA ang isang babae na nagpapanggap na lisensyadong dentista sa isinagawang operasyon sa klinika nito sa A.Mabini, Caloocan City.

Ayon kay CIDG - CAMANAVA chief Police Lt. Col. Nicanor Sudario Ledesma III, isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng tip ang mga opisyal ng Philippine Dental Association (PDA) laban sa suspek.

“May nagreklamo, nagkaroon ng problema nang magpagawa sa kanya. Marami na siyang naging pasyente, hindi nila alam na hindi ito tunay na dentista. Considering na kung makikita niyo yung clinic niya, maayos. Ginagamit niya ang social media para mas maka-attract ng clients,” ani Ledesma.

Nag-aral umano ng dentistry ang suspek ngunit hindi nakapasa sa board exam. Pero itinuloy pa rin ang pagtatayo ng dental clinic at pagtanggap ng mga pasyente.

Nakumpiska mula sa klinika ang mga gamit sa pagsasaayos ng ngipin, booklet ng resibo, at patient charts. May dental certificates din na nasamsam ang mga operatiba ng CIDG na ibinibigay umano ng suspek sa mga pasyente sa kabila ng kawalan ng lisensya.

“Unang una hindi siya licensed para mag-practice. if ever magkaroon ng problema doon sa ginawa niya, paano na lang yung mga client niya. Iiinbitahan ko yung mga nakakakilala sa tao na ito na nabiktima niya, welcome sila na magsampa ng reklamo against her,” ayon kay Ledesma.

Mas mababa umano ang singil ng suspek sa mga iniaalok sa serbisyo upang mas makahikayat ng mga pasyente.

“Mababa ang presyo, nagpo-promo, balita ko po sa batang ito, talagang madami siyang followers sa Facebook at saka sa social media which we don’t really encourage po dahil ang dentistry is a very conservative profession,” ayon kay Dr. Jen Yalung, PDA Vice President for Luzon North.

Napakadelikado rin para sa mga pasyente ang sumailalim sa iba-ibang dental procedures sa kamay ng mga nagpapanggap na lisensyadong dentista.

“Ang delikado ay yung maka-aksidente siya ng pasyente, hindi po alam kung ano ang dahilan, kunyari magkamali siya since kulang po ang kaalaman niya puwede po siyang makakitil ng buhay or magkaroon ng permanent damage po sa magiging pasyente,” ani Yalung.

“Importante na suriin ng publiko o madla kung kanino o sino ang gumagamot sa kanila. Hindi iyan basta makapunta ka sa clinic at makamura ka lang, hindi po ganun kasi tulad namin mga dentista na lehitimo, ang ginagawa mo namin, para kaming mga cellphone, nag-eevolve po kami, nag-upgrade kami ng kaalaman sa pagiging dalubhasa larangan ng pagiging destista,” paalala ni Yalung.

Payo ng PDA, tiyakin na may nakapaskil na certificate of registration mula sa Professional Registration Commission sa klinika. Maaari rin tingnan kung lehitimo ang destista sa pamamagitan ng paglalagay ng pangalan ng mga ito sa website ng PRC na www.PRC.gov.ph.

Tumangging magbigay ng pahayag ang suspek na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9484 Philippine Dental Act of 2007.