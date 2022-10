De Lima, wala pang desisyon hinggil sa home furlough

MAYNILA - Wala pang pinal na desisyon si dating Senador Leila de Lima kung maghahain siya ng petisyon para sa home furlough.

Sabi ng legal counsel ni De Lima na si Atty. Filibon Tacardon, natalakay na nila sa dating senadora ang positibo at negatibong benepisyo dito.

Pero sa ngayon, mas gusto muna umano ng senadorang manatili sa Philippine National Police Custodial Center dahil mas nararamdaman niyang ligtas siya doon.

Nakabalik na si De Lima sa kaniyang dating selda matapos pansamantalang manatili sa PNP General Hospital para ma-monitor ang kaniyang kalusugan dahil sa pagkaka-hostage sa kaniya noong Oktubre 9.

"Wala pang desisyon. Na-discuss na, sabi nga ni Senator De Lima, she feels safe sa custodial center. Meantime, doon muna siya. She returns to her old room, kung saan nangyari mismong insidente. To my understanding, na-bless na yata," ani Tacardon.

Samantala, umaasa naman si Tacardon na paninindigan na ni dating Bureau of Corrections chief Rafael Ragos ang pagbawi nito sa kanyiang testimonya na nagdidiin kay De Lima.

Importante aniya ang “recantation” o pagbawi ng testimonya ni Ragos dahil kapag pumasok na ito sa court records at mapapanindigan ni Ragos sa kanilang pagdinig sa Biyernes, Oktubre 28, ay magiging basehan na ito ng kampo ni De Lima ng paghahain ng bail petition sa Branch 204 ng Muntinlupa Regional Trial Court.

"Recantation ni Ragos, importante siya. Kung pumasok sa records at mapanindigan ni Ragos, pwede na basehan sa paglalatag ng motion for bail," ani Tacardon.

Umaasa ang kampo ni De Lima na madedesisyunan ang kanilang bail petition bago mag-Pasko o bago matapos ang 2022.

