MAYNILA - Natuloy na ngayong Lunes ang cross examination sa robbery convict na si Herbert Colanggo, na testigo ng gobyerno sa kaso laban kina dating Sen. Leila De Lima.

Sa pagdinig sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256, unang nagtanong kay Colanggo ang abogado ng isa sa co-accused ni De Lima na si dating Bureau of Corrections chief Franklin Bucayu.

Sabi ni Atty. Filibon Tacardon, legal counsel ni De Lima, naging mahaba ang cross examination kay Colanggo.

Isa aniya sa ipinunto ng depensa ay ang paggamit ni Colanggo ng ibang pangalan.

Sa isa niyang kaso, lumalabas na Roy Vincent Colanggo ang pangalan nito.

Dahil dito, ipina-subpoena ang Philipine Statistics Authority para isumite ang birth certfificate ni Colanggo.

"Yung kaniyang pagtatanong, magkakaroon ng significance yun pagdating sa credibility at yung capacity ni Herbert Colanggo na magsabi ng totoo. Ang claim ni Atty. Robles, sinabi niya 'yun at 'yun ay napatunayan sa isang kaso na siya'y nagsisinungaling sa kaniyang pangalan... Kung nagsisinungaling ka sa maliit na bagay na ito, bakit ka namin papaniwalaan ngayon?" ani Tacardon.

Inusisa rin ng depensa si Colanggo sa naging testimonya niyang ang transaksyon ng droga kung saan sangkot umano si De Lima ay nag-umpisa noong Enero 2014 lang, pero may iba naman siyang sinabi na nagbibigay siya ng pera Oktubre 2013 kay Bucayu.

Sabi ng prosekusyon, wala silang nakikitang mali sa ibinubutas ng depensa sa tunay na pangalan ni Colanggo.

Sabi ni Deputy City Prosecutor Darwin Cañete, may mga pagkakataon kasi na iba ang nakamulatang pangalan sa nakasulat sa birth certificate.

"Somehow, hindi naman ikaw gumawa ng birth certificate mo. Habang tumatanda ka, may gamit kang pangalan dun sa nakasanayan. Does that mean sinungaling ka dahil ang ginamit mong pangalan makaiba? Hindi. Sometimes, lumaki ka sa ibang pangalan, ibang ginagamit dahil yun tawag sa'yo ng magulang mo. Pero you find out later on na yung entry sa birth certificate mo, iba," ani Cañete.

Matapos si Colanggo ay sunod namang testigong ihaharap ng prosekusyon ang drug convict na si Jojo Baligad.

Matapos ang pagtestigo ng dalawa ay doon na dedesisyunan ng korte ang petisyon ni De Lima na makalaya.

Umaasa ang kampo ni De Lima na mapagbibigyan ang kanilang hirit bago matapos ang taon.

Sa Biyernes, magkakaroon naman ng pagdinig sa Branch 204 kung saan inaasahang haharap si dating Bureau of Corrections chief Rafael Ragos na bumaligtad na rin sa mga naunang alegasyon nito laban kay De Lima.

Natalakay naman ng legal team ni De Lima ang home furlough. Pero sa ngayon, sabi raw ni de Lima ay mas gusto niyang manatili sa PNP Custodial Center at mas gusto niyang maaksyunan muna ang hirit na pansamantalang makalaya.

