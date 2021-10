Dumadaing pa rin ang mga taga-Puerto Galera sa Oriental Mindoro dahil bagsak pa rin ang turismo sa kanilang lugar, na pinagkukuhanan nila ng kabuhayan. ABS-CBN News

Sarado pa rin ang hilera ng mga establisimyento, gaya ng mga kainan at souvenir shops sa White Beach sa Puerto Galera, Oriental Mindoro.

Maliit na porsiyento lang ng turismo ng bayan ang bukas kaya bihira pa ang mga turista.

Nasa 300 hanggang 400 turista pa lang ang dumadating sa Puerto Galera tuwing weekend.

Halos magmakaawa na ang mga residente na sa turismo lang umaasa ng kabuhayan.

"Sana i-open na nang gobyerno para 'tong hanapbuhay namin maging normal na," sabi ng vendor na si Tom Silani.

Ramdam din ng mga may-ari ng hotel ang laki ng kanilang lugi kaya nais nilang mapabilis ang pagbabakuna kontra COVID-19.

Nasa 30 porsiyento pa lang ng mga hotel sa Puerto Galera ang bukas.

"Siguro, lugi tayo [ng] at least P30 million," sabi ni Arnold Lamusao, may-ari ng Orient de Galera Beach Resort.

Pero ngayong dumating na ang maraming bakuna sa Puerto Galera at dumarami na ang natuturukan, naghahanda na ang lokal na pamahalaan sa pagtanggap ng mas maraming turista.

"Binibilisan namin ang vaccination namin. Ang amin pong tina-target ay 80 percent ng adult population, 18 years old and above, and 100 percent ang mga frontlines namin," ani Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan.

Para matulungan ang mga nawalan ng kabuhayan, binigyan ng local government unit ang 450 mangingisda ng tig-1 makina ng bangka at mga lambat.

Ngayong mas maluwag na rin ang alert level sa Metro Manila, bubuksan na muli ang Balatero Port sa Puerto Galera para sa mga barkong galing sa Batangas Port.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

FROM THE ARCHIVES

Watch more on iWantTFC